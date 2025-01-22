Избиение девушки в Белой Церкви: 16-летний парень будет находиться под стражей

Журналисты отметили, что парень будет находиться под стражей почти два месяца без права внесения залога. Защита уже заявила о желании обжаловать решение суда.

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Суд избрал меру пресечения 16-летнему парню, которого подозревают в пытках 12-летней девушки и вымогательстве у нее денег в Белой Церкви. Об этом сообщает полиция Киевской области.

"На время досудебного расследования несовершеннолетний два месяца будет находиться под стражей без возможности внесения залога", — отметили правоохранители.

Под стражей он будет находиться до 20 марта включительно без права внесения залога, сообщает "Суспільне". Сторона защиты заявила, что будет обжаловать решение суда. На подачу апелляции у нее есть 5 дней.

Избиение девушки в Белой Церкви: обстоятельства дела

Напомним, что видео с жестоким издевательством над девушкой в Киевской области появилось недавно в местных пабликах. На нем несколько подростков ногами и руками били девушку, комментируя это все и нецензурно выражаясь, а один из присутствующих снимал все на видео.

По словам полицейских, сообщение об избиении 12-летней девушки поступило от ее матери. Тогда правоохранители рассказывали, что телесные повреждения нанесли трое — ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние парни. Было начато досудебное расследование по факту избиения малолетнего ребенка — ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Позже правоохранители Киевщины объявили подозрение 16-летнему юноше, который был одним из участников избиения 12-летней девушки в Белой Церкви. Его действия были переквалифицированы, теперь парню инкриминируют пытки и вымогательство денег.

Начальник управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Нацполиции Василий Богдан о деталях драки уточнил, что в избиении девушки участвовали 10 школьников — парней и девушек. Возраст фигурантов — от 10 до 16 лет. Он отметил, что других несовершеннолетних подозревают в пытках по предварительному сговору, совершенным группой лиц.

На избиение девушки в Киевской области отреагировала украинская певица Ольга Полякова. Она призналась, что тоже в детстве испытала на себе буллинг, ее били в лагере.