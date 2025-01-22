Побиття дівчини в Білій Церкві: 16-річний хлопець перебуватиме під вартою
Журналісти зазначили, що хлопець буде перебувати під вартою майже два місяці без права внесення застави. Захист вже заявив про бажання оскаржувати рішення суду.
Суд обрав запобіжний захід 16-річному хлопцю, якого підозрюють у катуванні 12-річної дівчини та вимаганні у неї грошей у Білій Церкві. Про це повідомляє поліція Київської області.
"На час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави", — зазначили правоохоронці.
Під вартою він буде перебувати до 20 березня включно без права внесення застави, повідомляє "Суспільне". Сторона захисту заявила, що буде оскаржувати рішення суду. На подачу апеляції у неї є 5 днів.
Побиття дівчини в Білій Церкві: обставини справи
Нагадаємо, що відео з жорстоким знущанням з дівчини в Київській області з'явилось нещодавно в місцевих пабліках. На ньому декілька підлітків ногами та руками били дівчину, коментуючи це все та нецензурно висловлюючись, а один із присутніх знімав все на відео.
За словами поліцейських, повідомлення про побиття 12-річної дівчини надійшло від її матері. Тоді правоохоронці розповідали, що тілесні ушкодження завдали троє — ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці. Було розпочато досудове розслідування за фактом побиття малолітньої дитини — ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
Пізніше правоохоронці Київщини оголосили підозру 16-річному юнакові, який був одним з учасників побиття 12-річної дівчини в Білій Церкві. Його дії були перекваліфіковані, тепер хлопцю інкримінують катування та вимагання грошей.
Начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан про деталі бійки уточнив, що у побитті дівчини брали участь 10 школярів — хлопців та дівчат. Вік фігурантів — від 10 до 16 років. Він зазначив, що інших неповнолітніх підозрюють у катуванні за попередньо змовою, вчиненим групою осіб.
На побиття дівчини на Київщині відреагувала українська співачка Ольга Полякова. Вона зізналася, що теж у дитинстві відчула на собі булінг, її били в таборі.