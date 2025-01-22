Побиття дівчини в Білій Церкві: 16-річний хлопець перебуватиме під вартою

Журналісти зазначили, що хлопець буде перебувати під вартою майже два місяці без права внесення застави. Захист вже заявив про бажання оскаржувати рішення суду.

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Суд обрав запобіжний захід 16-річному хлопцю, якого підозрюють у катуванні 12-річної дівчини та вимаганні у неї грошей у Білій Церкві. Про це повідомляє поліція Київської області.

"На час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави", — зазначили правоохоронці.

Під вартою він буде перебувати до 20 березня включно без права внесення застави, повідомляє "Суспільне". Сторона захисту заявила, що буде оскаржувати рішення суду. На подачу апеляції у неї є 5 днів.

Побиття дівчини в Білій Церкві: обставини справи

Нагадаємо, що відео з жорстоким знущанням з дівчини в Київській області з'явилось нещодавно в місцевих пабліках. На ньому декілька підлітків ногами та руками били дівчину, коментуючи це все та нецензурно висловлюючись, а один із присутніх знімав все на відео.

За словами поліцейських, повідомлення про побиття 12-річної дівчини надійшло від її матері. Тоді правоохоронці розповідали, що тілесні ушкодження завдали троє — ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці. Було розпочато досудове розслідування за фактом побиття малолітньої дитини — ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Пізніше правоохоронці Київщини оголосили підозру 16-річному юнакові, який був одним з учасників побиття 12-річної дівчини в Білій Церкві. Його дії були перекваліфіковані, тепер хлопцю інкримінують катування та вимагання грошей.

Начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан про деталі бійки уточнив, що у побитті дівчини брали участь 10 школярів — хлопців та дівчат. Вік фігурантів — від 10 до 16 років. Він зазначив, що інших неповнолітніх підозрюють у катуванні за попередньо змовою, вчиненим групою осіб.

На побиття дівчини на Київщині відреагувала українська співачка Ольга Полякова. Вона зізналася, що теж у дитинстві відчула на собі булінг, її били в таборі.