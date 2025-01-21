"Українці один одного жеруть": співачка Оля Полякова захистила побиту в Білій Церкві дівчинку

Оля Полякова помітила, що останнім часом люди в Україні стали сильніше ненавидіти одне одного. Діти, за її словами, є відображенням дорослих українців.

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Українська співачка Оля Полякова вирішила підтримати побиту підлітками в Білій Церкві 12-річну дівчину. Пости підтримки вона опублікувала в Instagram-сторіс.

Співачка не змогла до кінця додивитися відео через крайній прояв жорстокості підлітків. Полякова зізналася, що теж у дитинстві відчула на собі булінг, її били в таборі.

"Хочу сказати, що булінг не має місця в нашій країні. Це неприйнятно. Я обов'язково простежу, щоб ця історія не зам'ялася і щоб усі винні понесли покарання", — обіцяє вона.

При цьому артистка додала, що діти є відображенням дорослих українців. Нині, за її спостереженнями, простежується "багато хейту і ненависті".

"Ненависть страшна навколо, українці один одного жеруть. Ненависть в інтернеті, безкарність. Діти — наше відображення. Люди, схаменіться!" — закликала Полякова наприкінці звернення.

Побиття дівчини в Білій Церкві: що сталося?

Група підлітків вирішила з'ясувати стосунки з дівчиною в лісі Білої Церкви. Про інцидент стало відомо 20 січня після публікації відео конфлікту в місцевих Telegram-каналах.

Інші та хлопці по черзі підходили до школярки і завдавали їй ударів руками та ногами. Учасники побиття не ховали обличчя від камери. Поліцейські приходили додому до 16-річного підлітка і вручили йому підозру в тортурах і вимаганні грошей. Тепер йому загрожує тюремний термін від семи до 12 років.

Пізніше з'ясувалося, що в побитті дівчини брали участь 10 школярів віком від 10 до 16 років. Підлітки вважали, що постраждала нібито поширювала про них чутки, а також пошкодила двері однієї з фігуранток. Вони вимагали від неї гроші, які мали піти на ремонт дверей.

Нагадаємо, українська співачка і блогерка Анна Трінчер раніше говорила, що в школі з неї сміялися через зовнішність.

Колишній охоронець Майкла Джексона Метт Фіддес, який працював з ним понад 10 років, нещодавно розкрив таємницю, чому співак зробив першу пластичну операцію. Майкла часто дражнили через розмір його носа і першу процедуру ринопластики він переніс 1979 року.