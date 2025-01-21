​"Украинцы друг друга жрут": певица Оля Полякова защитила избитую в Белой Церкви девочку

Оля Полякова заметила, что в последнее время люди в Украине стали сильнее ненавидеть друг друга. Дети, по ее словам, являются отражением взрослых украинцев.

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Украинская певица Оля Полякова решила поддержать избитую подростками в Белой Церкви 12-летнюю девушку. Посты поддержки она опубликовала в Instagram-сторис.

Певица не смогла до конца досмотреть видео из-за крайнего проявления жестокости подростков. Полякова призналась, что тоже в детстве почувствовала на себе буллинг, ее били в лагере.

"Хочу сказать, что буллинг не имеет места в нашей стране. Это неприемлемо. Я обязательно прослежу, чтобы эта история не замялась и чтобы все виновные понесли наказание", — обещает она.

При этом артистка добавила, что дети являются отражением взрослых украинцев. В настоящее время, по ее наблюдениям, прослеживается "много хейта и ненависти".

"Ненависть страшная вокруг, украинцы друг друга жрут. Ненависть в интернете, безнаказанность. Дети — наше отражение. Люди, опомнитесь!" — призвала Полякова в конце обращения.

Избиение девушки в Белой Церкви: что случилось?

Группа подростков решила выяснить отношения с девушкой в лесу Белой Церкви. Об инциденте стало известно 20 января после публикации видео конфликта в местных Telegram-каналах.

Другие и парни по очереди подходили к школьнице и наносили ей удары руками и ногами. Участники избиения не прятали лица от камеры. Полицейские приходили домой к 16-летнему подростку и вручили ему подозрение в пытках и вымогательстве денег. Теперь ему грозит тюремный срок от семи до 12 лет.

Позднее выяснилось, что в избиении девушки участвовали 10 школьников возрастом от 10 до 16 лет. Подростки считали, что пострадавшая якобы распространяла о них слухи, а также повредила двери одной из фигуранток. Они требовали от нее деньги, которые должны были пойти на ремонт дверей.

Напомним, украинская певица и блогер Анна Тринчер ранее говорила, что в школе над ней смеялись из-за внешности.

Бывший телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддес, работавший с ним более 10 лет недавно раскрыл тайну, почему певец сделал первую пластическую операцию. Майкла часто дразнили из-за размера его носа и первую процедуру ринопластики он перенес в 1979 году.