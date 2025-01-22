Облачно, сыро и около нуля: чего ждать от погоды завтра (карта)

В своем прогнозе погоды метеоролог Наталья Диденко предупреждает о тумане на дорогах и тумане почти по всей территории Украины и незначительном похолодании.

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Погода завтра не порадует украинцев солнцем и теплом: в большинстве регионов на землю спустятся туманы, а небо затянут плотные облака, которые принесут осадки. Такой прогноз на 23 января дала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в четверг в Украине ожидаются периодические туманы. Водителям следует учитывать низкую видимость на дорогах, держать дистанцию и включать фары.

Почти во всех регионах страны выпадут дожди, местами — мокрый снег. В Карпатах и Закарпатье погода завтра будет облачной, сырой, возможно также со снегом.

Ночью столбик термометра будет держаться в пределах нуля. Незначительные минусы возможны в восточных областях — от -1 до -4.

Утром температура воздуха начнет расти в среднем до +1...+4, на юге и местами на западе может достичь +3...+7.

Несмотря на облачную и сырую погоду завтра, с субботы до следующего четверга в Украину придет тепло до +4...+9, в южной части — до +7+13 градусов.

"Прогнозируемые ранее сверхвысокие градусы немного съехали вниз, однако тенденция (тенденция!) к мартовскому или почти апрельскому теплу в прогностических моделях пока сохраняется", — отмечает специалист.

Погода завтра в Киеве

В столице, по словам синоптика, тоже будет облачно, дождливо и будет идти снег. Водителям надо быть осторожными на дорогах из-за туманов.

В течение дня ожидается до 2 градусов тепла.

В "Укргидрометцентре" также предупреждают киевлян об облачности, небольшом мокром снеге и дожде. В ночное время температура будет колебаться в пределах -1 до +1, днем прогреется до +3. Юго-восточный ветер будет достигать скорости до 5-10 м/с.

"Укргидрометцентр" прогнозирует облачную и дождливую погоду в четверг 23 января Фото: Скриншот

Напомним, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказывала, стоит ли ждать аномального потепления зимой.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщили, что в столице три года подряд не фиксируют сильных морозов и не наступает климатическая зима.