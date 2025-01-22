Хмарно, вогко та близько нуля: чого чекати від погоди завтра (карта)

У своєму прогнозі погоди метеорологиня Наталка Діденко попереджає про млу на дорогах і мряку майже по всій території України та незначне похолодання.

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Погода завтра не потішить українців сонцем і теплом: у більшості регіонів на землю спустяться тумани, а небо затягнуть щільні хмари, які принесуть опади. Такий прогноз на 23 січня дала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у четвер в Україні очікуються періодичні тумани. Водіям варто враховувати низьку видимість на дорогах, тримати дистанцію та вмикати фари.

Майже в усіх регіонах країни випадуть дощі, подекуди — мокрий сніг. У Карпатах і Закарпатті погода завтра буде хмарною, вогкою, можливо також зі снігом.

Вночі стовпчик термометра триматиметься в межах нуля. Незначні мінуси можливі в східних областях — від -1 до -4.

Зранку температура повітря почне зростати в середньому до +1…+4, на півдні та подекуди на заході може сягнути +3…+7.

Попри хмарну та вогку погоду завтра, з суботи до наступного четверга до України прийде тепло до +4…+9, у південній частині — до +7+13 градусів.

"Прогнозовані раніше надвисокі градуси трохи з'їхали вниз, проте тенденція (тенденція!) до березневого чи майже квітневого тепла у прогностичних моделях поки що зберігається", — зазначає фахівчиня.

Погода завтра у Києві

У столиці, за словами синоптикині, теж буде хмарно, дощитиме та сніжитиме. Водіям треба бути обачними на дорогах через тумани.

Протягом дня очікується до 2 градусів тепла.

В "Укргідрометцентрі" також попереджають киян про хмарність, невеликий мокрий сніг і дощ. В нічний час температура коливатиметься в межах -1 до +1, вдень прогріється до +3. Південно-східний вітер сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

"Укргідрометцентр" прогнозує хмарну та дощову погоду у четвер 23 січня Фото: Скриншот

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповідала, чи варто чекати аномального потепління взимку.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомили, що в столиці три роки поспіль не фіксують сильних морозів і не настає кліматична зима.