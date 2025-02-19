Холод и гололедица: в каких областях Украины пойдет снег, а где будет теплее всего

В Киеве ожидают мороз до -3 градусов, небольшие осадки и гололед, рассказала синоптик Наталья Диденко. Согласно прогнозу, вскоре потеплеет до +10 градусов.

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В прогнозе погоды в Украине предупреждают о низкой температуре воздуха в большинстве областей и особый мороз, до -19, в восточных регионах. Кроме того, под влиянием атмосферного фронта, ожидают осадки на западе и севере. О том, в какой части страны холоднее всего, а где и когда столбик термометра поднимется выше нуля, синоптик Наталья Диденко написала на странице Facebook.

Диденко предупредила, что в Украину приближается потепление, которое может начаться 25 февраля. По ее словам, температура постепенно будет повышаться. Если в первые дни ожидают от +1 до +6, то дальше — от +4 до +9 на большинстве территории, а на юге — до +10. Впрочем 19 февраля тепла еще нет и будет держаться мороз, пояснила она.

Прогноз погоды на 19 февраля:

температура воздуха — днем от -1 до -6 градусов;

облачность и осадки — снег ожидается в западных, северных, части центральных областей, на юге и на востоке — без осадков.

Погода в Киеве — с минусовыми температурами и гололедом, говорится в заметке синоптика. Она прогнозирует температуру от -1 до -3 и небольшой снег.

Погода в Украине — детали от Укргидрометцентра

На странице Facebook Укргидрометцентра рассказали, что 19 февраля над территорией Украины и дальше будет господствовать холодный воздух. Однако на севере появится атмосферный фронт из Европы и именно он принесет осадки ряду регионов на севере и западе. Метеорологи предупредили о морозе, облачности и осадках:

температура воздуха в большинстве областей от -1 до 6, ночью столбик термометра опускался до "минус" 19-21 на востоке. В то же время на юге и на Закарпатье будет теплее, чем в других областях — от -2 до +3 градусов;

снег ожидается в Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. На остальной территории — облачно с прояснениями;

ветер — западный, скорость от 5 до 10 м/с.

Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 19 февраля Фото: Скриншот

На портале Укргидрометцентра есть прогноз погоды до конца текущей недели:

20 февраля — температура ночью от -9 до -11, днем от -4 до -6, облачно с прояснениями, осадки в центре, на востоке и юге, ветер 5-10 м/с северный;

21 февраля — температура ночью от -12 до -14, днем от -4 до -6, облачно с прояснениями, без осадков, ветер 5-10 м/с северо-восточный;

22 февраля — температура ночью от -14 до -16, днем от -4 до -6, облачно с прояснением, без осадков, ветер 3-8 м/с юго-восточный;

23 февраля — температура ночью от -14 до -16, днем от -4 до -6, облачно с прояснениями, осадки на востоке, ветер 3-8 м/с юго-восточный.

Отметим, 18 февраля синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придет потепление. По ее словам, 21-22 февраля на погоду начнет влиять антициклон, который принесет холодную погоду без осадков. Впрочем, потом придет теплый фронт и начнется оттепель.

Напоминаем, 14 февраля издание The New York Post рассказало о том, как развлекаются жители Нью-Йорка, когда один из крупнейших городов США занесло снегом.