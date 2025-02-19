Холод та ожеледиця: в яких областях України піде сніг, а де буде найтепліше

У Києві очікують мороз до -3 градусів, невеликі опади та ожеледицю, розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Згідно з прогнозом, незабаром потеплішає до +10 градусів.

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У прогнозі погоди в Україні попереджають про низьку температуру повітря у більшості областей та особливий мороз, до -19, у східних регіонах. Крім того, під впливом атмосферного фронту, очікують опади на заході та півночі. Про те, в якій частині країни найхолодніше, а де та коли стовпчик термометра підніметься вище нуля, синоптикиня Наталка Діденко написала на сторінці Facebook.

Діденко попередила, що до України наближається потепління, яке може початись 25 лютого. З її слів, температура поступово підвищуватиметься. Якщо у перші дні очікують від +1 до +6, то далі — від +4 до +9 на більшості території, а на півдні — до +10. Втім 19 лютого тепла ще немає і триматиметься мороз, пояснила вона.

Прогноз погоди на 19 лютого:

температура повітря — вдень від -1 до -6 градусів;

хмарність та опади — сніг очікується у західних, північних, частині центральних областей, на півдні та на сході — без опадів.

Погода в Києві — з мінусовими температурами та ожеледицею, ідеться у дописі синоптикині. Вона прогнозує температуру від -1 до -3 та невеликий сніг.

Погода в Україні — деталі від Укргідрометцентру

На сторінці Facebook Укргідрометцентру розповіли, що 19 лютого над територією України і далі пануватиме холодне повітря. Однак на півночі з'явиться атмосферний фронт з Європи і саме він принесе опади низці регіонів на півночі та заході. Метеорологи попередили про мороз, хмарність та опади:

температура повітря у більшості областей від -1 до 6, вночі стовпчик термометра опускався до "мінус" 19-21 на сході. Водночас на півдні та на Закарпатті буде тепліше, ніж в інших областях — від -2 до +3 градусів;

сніг очікується у Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях. На решті території — хмарно з проясненням;

вітер — західний, швидкість від 5 до 10 м/с.

Погода в Україні - прогноз Укргідрометентру на 19 лютого Фото: Скриншот

На порталі Укргідрометцентру є прогноз погоди до кінця поточного тижня:

20 лютого — температура вночі від -9 до -11, вдень від -4 до -6, хмарно з проясненням, опади у центрі, на сході та півдні, вітер 5-10 м/с північний;

21 лютого — температура вночі від -12 до -14, вдень від -4 до -6, хмарно з проясненням, без опадів, вітер 5-10 м/с північно-східний;

22 лютого — температура вночі від -14 до -16, вдень від -4 до -6, хмарно з проясненням, без опадів, вітер 3-8 м/с південно-східний;

23 лютого — температура вночі від -14 до -16, вдень від -4 до -6, хмарно з проясненням, опади на сході, вітер 3-8 м/с південно-східний.

Зазначимо, 18 лютого синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли в Україну прийде потепління. З її слів, 21-22 лютого на погоду почне впливати антициклон, який принесе холодну погоду без опадів. Втім, згодом прийде теплий фронт і почнеться відлига.

Нагадуємо, 14 лютого видання The New York Post розповіло про те, як розважаються жителі Нью-Йорка, коли одне з найбільших міст США занесло снігом.