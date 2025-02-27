Холодный воздух отступает: прогноз погоды в Украине на сегодня, 27 февраля

На северо-востоке и востоке стран еще сохранятся минусовые температуры, прогнозируют синоптики. На западе потепление может достичь 10 градусов с отметкой "плюс".

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В четверг, 27 февраля, в Украине осадков не ожидается. Тем временем, как сообщают в "Укргидрометцентре", холодный воздух медленно отступает из страны.

Холодный воздух еще задержится на северо-востоке и востоке страны, где синоптики прогнозируют днем до 0-5° мороза.

Погода в Украине на четверг, 27 февраля Фото: укргидрометцентр

В западных областях, наоборот, потепление днем достигнет 5-10° тепла. На остальной территории синоптики рассчитывают на приятную дневную температуру в пределах небольших, но плюсовых значений.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Важно

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На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами гололедица.

Прогноз погоды на 27 февраля на Киевщине

На территории Киевской области и г. Киева сохранится переменная облачность, осадков не предвидится, сообщают в "Укргидрометцентре".

На дорогах столичного региона местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в области днем составит 0-5° тепла, в Киеве ожидается 2-4° тепла.

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского приводит метеорологические данные в городах Киевской области по состоянию на 8 утра.

Чернобыль -6,5 °С

Киев -4,9 °С

Вышгород -4,0 °С

Песковка -7,1 °С

Фастов -4,1 °С

Белая Церковь -3,3 °С

Мироновка -4,5 °С

Борисполь -5,3 °С

Яготин -7,0 °С

Барышевка -4,4 °С

Самая холодная температура оказалась в Песковке, а теплее всего было в Белой Церкви.

Напомним, 24 февраля синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что устойчивое господство антициклона над Восточной Европой обеспечит в Украине морозную и преимущественно сухую погоду в следующие 5 суток.