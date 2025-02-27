Холодный воздух отступает: прогноз погоды в Украине на сегодня, 27 февраля
На северо-востоке и востоке стран еще сохранятся минусовые температуры, прогнозируют синоптики. На западе потепление может достичь 10 градусов с отметкой "плюс".
В четверг, 27 февраля, в Украине осадков не ожидается. Тем временем, как сообщают в "Укргидрометцентре", холодный воздух медленно отступает из страны.
Холодный воздух еще задержится на северо-востоке и востоке страны, где синоптики прогнозируют днем до 0-5° мороза.
В западных областях, наоборот, потепление днем достигнет 5-10° тепла. На остальной территории синоптики рассчитывают на приятную дневную температуру в пределах небольших, но плюсовых значений.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.Важно
На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами гололедица.
Прогноз погоды на 27 февраля на Киевщине
На территории Киевской области и г. Киева сохранится переменная облачность, осадков не предвидится, сообщают в "Укргидрометцентре".
На дорогах столичного региона местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в области днем составит 0-5° тепла, в Киеве ожидается 2-4° тепла.
Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского приводит метеорологические данные в городах Киевской области по состоянию на 8 утра.
- Чернобыль -6,5 °С
- Киев -4,9 °С
- Вышгород -4,0 °С
- Песковка -7,1 °С
- Фастов -4,1 °С
- Белая Церковь -3,3 °С
- Мироновка -4,5 °С
- Борисполь -5,3 °С
- Яготин -7,0 °С
- Барышевка -4,4 °С
Самая холодная температура оказалась в Песковке, а теплее всего было в Белой Церкви.
Напомним, 24 февраля синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что устойчивое господство антициклона над Восточной Европой обеспечит в Украине морозную и преимущественно сухую погоду в следующие 5 суток.