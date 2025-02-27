Холодне повітря відступає: прогноз погоди в Україні на сьогодні, 27 лютого

На північному сході та сході країн ще збережуться мінусові температури, прогнозують синоптики. На заході потепління може досягти 10 градусів з позначкою "плюс".

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У четвер, 27 лютого, в Україні опадів не очікується. Тим часом, як повідомляють в "Укргідрометцентрі", холодне повітря повільно відступає з країни.

Холодне повітря ще затримається на північному сході та сході країни, де синоптики прогнозують вдень до 0-5° морозу.

Погода в Україні на четвер, 27 лютого Фото: укргідрометцентр

У західних областях, навпаки, потепління вдень досягне 5-10° тепла. На решті території синоптики розраховують на приємну денну температуру в межах невеликих, але плюсових значень.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

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На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.

Прогноз погоди на 27 лютого на Київщині

На території Київської області та м. Києва збережеться мінлива хмарність, опадів не передбачається, повідомляють в "Укргідрометцентрі".

На дорогах столичного регіону місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в області вдень складе 0-5° тепла, у Києві очікується 2-4° тепла.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського приводить метеорологічні дані у містах Київській області станом на 8 ранку.

Чорнобиль -6,5 °С

Київ -4,9 °С

Вишгород -4,0 °С

Пісківка -7,1 °С

Фастів -4,1 °С

Біла Церква -3,3 °С

Миронівка -4,5 °С

Бориспіль -5,3 °С

Яготин -7,0 °С

Баришівка -4,4 °С

Найхолодніша температура виявилася у Пісківці, а найтепліше було у Білій Церкві.

Нагадаємо, 24 лютого синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що стійке панування антициклону над Східною Європою забезпечить в Україні морозну та переважно суху погоду у наступні 5 діб.