Тех, кто не выполнит, оштрафуют: в апреле в аптеках снизятся цены еще на 116 препаратов, — Ляшко

С 1 апреля в Украине продолжится снижение цен на медицинские препараты в аптеках: на этот раз изменения коснутся перечня из 116 средств. Диапазон скидок на лекарства будет колебаться от 52% до 5%, где 5% — это так называемые "дорогостоящие" медикаменты, поэтому уменьшение цены будет "существенным".

Related video

Новый анонс скидок на медикаменты в украинских аптеках дал министр здравоохранения Виктор Ляшко, как сообщило издание Укринформ 29 марта.

"С 1 апреля начинается снижение цен еще на 116 препаратов. Диапазон скидок будет от 52% до 5%", — сообщил чиновник.

Министр добавил, какого размера достигла средняя скидка медикаментов.

"Мы выходим на 222 препарата, средняя скидка фиксируется на уровне 17%", — отметил Ляшко.

Также министр рассказал частично о результатах предварительного регулирования стоимости медикаментов в украинских аптеках. По его словам, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила более 1100 жалоб от граждан. В них люди жаловались на те аптеки, где, несмотря на введение скидок, цены на медицинские препараты не снизились с 1 марта.

Получая такие обращения, служба реагирует проверкой аптечных учреждений, а затем накладывает штрафные санкции на аптеки, которые не соблюли новые условия торговли лекарствами.

"По результатам проверок этих жалоб служба уже оштрафовала субъектов хозяйствования на 213 тысяч гривен", — сообщил Ляшко.

Вероятно, именно из-за недобросовестных аптечных учреждений украинцы ранее пожаловались на то, что не замечают удешевления лекарств в аптеках — наоборот, наблюдают рост цен.

Снижение стоимости медикаментов в Украине продолжается

13 февраля стало известно о том, что президент Владимир Зеленский подписал указ, по которому с 1 марта лекарства в Украине подешевеют на треть.

"Принять к сведению информацию о намерениях участников фармацевтического рынка Украины по снижению на 30 процентов с 1 марта 2025 года цен на наиболее востребованные основные лекарственные средства с целью обеспечения их доступности населению Украины", — говорилось в документе.

Вскоре Фокус обнародовал перечень медикаментов, на которые ожидалось снижение стоимости. В список вошли в частности сорбенты, обезболивающие препараты, анестетики, антибиотики и другие лекарства.

27 марта стало известно, что постановление правительства об ограничении наценок на лекарства не было согласовано согласно требованиям.