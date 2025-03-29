Тих, хто не виконає, оштрафують: у квітні в аптеках знизяться ціни ще на 116 препаратів, — Ляшко

З 1 квітня в Україні продовжиться зниження цін на медичні препарати в аптеках: цього разу зміни торкнуться переліку із 116 засобів. Діапазон знижок на ліки коливатиметься від 52% до 5%, де 5% — це так звані "дороговартісні" медикаменти, відтак зменшення ціни буде "суттєвим".

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Новий анонс знижок на медикаменти в українських аптеках дав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, як повідомило видання Укрінформ 29 березня.

"З 1 квітня розпочинається зниження цін ще на 116 препаратів. Діапазон знижок буде від 52% до 5%", — повідомив посадовець.

Міністр додав, якого розміру сягнула середня знижка медикаментів.

"Ми виходимо на 222 препарати, середня знижка фіксується на рівні 17%", — зазначив Ляшко.

Також міністр розповів частково про результати попереднього регулювання вартості медикаментів в українських аптеках. За його словами, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів отримала понад 1100 скарг від громадян. У них люди скаржилися на ті аптеки, де, попри запровадження знижок, ціни на медичні препарати не знизилися з 1 березня.

Отримуючи такі звернення, служба реагує перевіркою аптечних закладів, а тоді накладає штрафні санкції на аптеки, що не дотрималися нових умов торгівлі ліками.

"За результатами перевірок цих скарг служба вже оштрафувала суб'єктів господарювання на 213 тисяч гривень", — повідомив Ляшко.

Ймовірно, саме через недобросовісні аптечні установи українці раніше поскаржилися на те, що не помічають здешевлення ліків в аптеках — навпаки, спостерігають ріст цін.

Зниження вартості медикаментів в Україні триває

13 лютого стало відомо про те, що президент Володимир Зеленський підписав указ, за яким з 1 березня ліки в Україні подешевшають на третину.

"Узяти до відома інформацію стосовно намірів учасників фармацевтичного ринку України щодо зниження на 30 відсотків з 1 березня 2025 року цін на найбільш затребувані основні лікарські засоби з метою забезпечення їх доступності населенню України", — йшлося в документі.

Невдовзі Фокус оприлюднив перелік медикаментів, на які очікувалося зниження вартості. До списку увійшли зокрема сорбенти, знеболювальні препарати, анестетики, антибіотики та інші ліки.

27 березня стало відомо, що постанова уряду про обмеження націнок на ліки не була погоджена згідно з вимогами.