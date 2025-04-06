Где в Украине будет дождливо, а где пройдет снег: синоптик поделилась прогнозом погоды на 7 апреля

В понедельник, 7 апреля, в Украине сохранится холодная погода, ожидается снег и дождь, ночью возможны заморозки.

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Таким прогнозом поделилась украинский синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что в этот день снег наиболее вероятен в северных областях Украины, в юго-восточной части страны пройдет дождь. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ветер будет северо-западный, порывистый, некомфортный, временами до штормовых порывов, до 15-20 м/с.

Ближайшей ночью на западе, на севере, в центре (кроме Днепропетровщины), местами в Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки. На остальной территории +2+6 градусов.

В течение дня 7-го апреля температура воздуха составит на севере и западе +1...+4 градуса, в центральных областях +2+5 градусов. В Днепропетровской области столбик термометра поднимется до +7 градусов, в южной части до +3...+6 градусов, в восточных областях — +9...+12 градусов.

Погода в столице

В Киеве 7 апреля в понедельник ожидается небольшой мокрый снег, порывистый северо-западный ветер. Температура ночью будет 0...-2 градуса, днем +1...+3 градуса.

Напомним, несмотря на аномальную жару 4 апреля, уже на следующий день территорию Украины начали накрывать снега — в частности, заснежило Старую Выжевку, надвигалось облако на Ковель-Луцк.

Выпал снег и в Одесской области — накануне там фиксировали +19 градусов тепла. На обнародованных в сетях кадрах видно заснеженные деревья и цветы, которые уже успели расцвести.

Наблюдается значительное ухудшение погоды и в Карпатах. В частности, на горе Поп Иван Черногорский выпало 30 сантиметров снега, сильный ветер и ограниченная видимость.