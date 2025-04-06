Де в Україні дощитиме, а де пройде сніг: синоптикиня поділилась прогнозом погоди на 7 квітня

У понеділок, 7 квітня, в Україні утримається холодна погода, очікується сніг і дощ, уночі можливі заморозки.

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Таким прогнозом поділилась українська синоптикиня Наталка Діденко.

Вона розповіла, що цього дня сніг найбільш ймовірний у північних областях України, у південно-східній частині країни пройде дощ. На решті території істотних опадів не очікується. Вітер буде північно-західний, рвучкий, некомфортний, часом до штормових поривів, до 15-20 м/с.

Найближчої ночі на заході, на півночі, у центрі (окрім Дніпропетровщини), місцями на Одещині та Миколаївщині очікуються заморозки. На решті території +2+6 градусів.

Протягом дня 7-го квітня температура повітря становитиме на півночі та заході +1…+4 градуси, у центральних областях +2+5 градусів. На Дніпропетровщині стовпчик термометра підніметься до +7 градусів, у південній частині до +3…+6 градусів, у східних областях — +9…+12 градусів.

Погода в столиці

У Києві 7 квітня в понеділок очікується невеликий мокрий сніг, рвучкий північно-західний вітер. Температура вночі буде 0…-2 градуси, вдень +1…+3 градуси.

Нагадаємо, попри аномальну спеку 4 квітня, уже наступного дня територію Україну почали накривати сніги — зокрема, засніжило Стару Вижівку, сунула хмара на Ковель-Луцьк.

Випав сніг й в Одеській області — напередодні там фіксували +19 градусів тепла. На оприлюднених в мережах кадрах видно засніжені дерева та квіти, які вже встигли розквітнути.

Спостерігається значне погіршення погоди й в Карпаатах. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський випало 30 сантиметрів снігу, сильний вітер та обмежена видимість.