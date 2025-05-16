"Тебя зовет Фарион": Елена Мандзюк рассказала детали об угрозах после скандала с Алхим

После недавнего скандала с блогером Анной Алхим инфлюенсер Елена Мандзюк начала получать десятки угроз убийством.

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Об этом Елена рассказала на канале hromadske.zmist.

"Когда просто пишут "какая ты страшная" и так далее — то еще окей. За 9 лет ведения блога я уже, наверное, привыкла к тому, что оскорбляют за внешность. Но когда пишут: "Тебя надо закопать под землю, мы тебя найдем. Смотри по сторонам, когда детей ведешь в школу, тебе твоих детей совсем не жалко и что мы с ними сделаем..." — становится страшно.

И ты думаешь: "Правильно ли я все делаю, как урегулировать эту ситуацию, или замолчать и дальше не продолжать отстаивать свою позицию. И как себя защитить, если у меня, например, нет охраны"", - сказала Мандзюк.

По ее словам, во время угроз наибольшее количество раз упоминали языковеда Ирину Фарион: мол, Мандзюк ждет такая же судьба.

"Вообще Фарион упоминали наибольшее количество раз: "Она тебя там ждет, она тебе звонит, зовет" и так далее. Все, что можно было придумать с фамилией Фарион, — все было", — добавила инфлюенсер.

Скандал с Алхим

Во время одного из конкурсов на крестинах ведущий пригласил Анну Алхим на сцену и предложил исполнить песню на украинском языке. Впрочем, реакция блогера оказалась неожиданной: она недовольно сморщила лицо, закатила глаза и пробормотала что-то с раздражением, ясно выражая свое недовольство, после чего на эту ситуацию резко отреагировала Елена Мандзюк и ряд пользователей сети.

Более того, ветеран российско-украинской войны и главный герой 13-го сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько обратился в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора с заявлением на Анну Алхим.

Об этом "Терен" рассказал на странице в Threads 13 мая и показал соответствующие документы. В заявлении ветеран обвинил Алхим в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, а именно коллаборационную деятельность.

"Пока СНБО готовит санкции, народ действует! Надеюсь, что дело не вернут", — подписал фото Александр.

В частности, он отметил обстоятельства уголовного нарушения.

"Неоднократно, начиная с 2020 года, совершала действия и транслировала своим поведением приверженность к непосредственному президенту страны-агрессора. А именно публично заявила, что "Путин-красавчик, а россияне — наши братья", — говорится в заявлении.

Напомним, после недавнего скандала с блогером Анной Алхим Елена Мандзюк начала получать звонки с неизвестных номеров с угрозами.

Также Фокус писал о том, что пользователи соцсетей возмущены позицией блогера Алхим относительно украинского языка. Пользователи Threads начали публиковать скриншоты блогеров, которые подписаны на Алхим и открыто ее поддерживают — с призывом массово отписываться от них.

Впоследствии блогеры Елена Мандзюк и Анна Алхим договорились поехать к украинским защитникам на Курское направление на фоне своего конфликта.