"Тебе кличе Фаріон": Олена Мандзюк розповіла деталі про погрози після скандалу з Алхім

Після нещодавнього скандалу із блогеркою Анною Алхім інфлюенсерка Олена Мандзюк почала отримувати десятки погроз убивством.

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Про це Олена розповіла на каналі hromadske.zmist.

"Коли просто пишуть "яка ти страшна" і так далі — то ще окей. За 9 років ведення блогу я вже, напевно, звикла до того, що ображають за зовнішність. Але коли пишуть: "Тебе треба закопати під землю, ми тебе знайдемо. Дивися на всі боки, коли дітей ведеш до школи, тобі твоїх дітей зовсім не шкода і що ми з ними зробимо…" — стає страшно.

І ти думаєш: "Чи правильно я все роблю, як врегулювати цю ситуацію, чи замовчати й далі не продовжувати відстоювати свою позицію. І як себе захистити, якщо в мене, наприклад, немає охорони"", — сказала Мандзюк.

За її словами, під час погроз найбільшу кількість разів згадували мовознавицю Ірину Фаріон: мовляв, Мандзюк чекає така сама доля.

"Узагалі Фаріон згадували найбільшу кількість разів: "Вона тебе там чекає, вона тобі дзвонить, кличе" і так далі. Усе, що можна було придумати з прізвищем Фаріон, — усе було", — додала інфлюенсерка.

Скандал з Алхім

Під час одного з конкурсів на хрестинах ведучий запросив Анну Алхім на сцену і запропонував виконати пісню українською мовою. Втім, реакція блогерки виявилася неочікуваною: вона незадоволено зморщила обличчя, закотила очі та пробурчала щось із роздратуванням, ясно висловлюючи своє невдоволення, після чого на цю ситуацію різко відреагувала Олена Мандзюк та низка користувачів мережі.

Ба більше, ветеран російсько-української війни та головний герой 13-го сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько звернувся до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора із заявою на Анну Алхім.

Про це "Терен" розповів на сторінці в Threads 13 травня та показав відповідні документи. У заяві ветеран звинуватив Алхім у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111−1 Кримінального кодексу України, а саме колабораційну діяльність.

"Поки РНБО готує санкції, народ діє! Сподіваюся, що справу не повернуть", — підписав фото Олександр.

Зокрема, він зазначив обставини кримінального порушення.

"Неодноразово, починаючи з 2020 року, здійснювала дії та транслювала своєю поведінкою прихильність до безпосереднього президента країни-агресора. А саме публічно заявила, що "Путін-красунчик, а росіяни — наші брати", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, після нещодавнього скандалу із блогеркою Анною Алхім Олена Мандзюк почала отримувати дзвінки з невідомих номерів з погрозами.

Також Фокус писав про те, що користувачі соцмереж обурені позицією блогерки Алхім щодо української мови. Користувачі Threads почали публікувати скриншоти блогерів, які підписані на Алхім та відкрито її підтримують — із закликом масово відписуватись від них.

Згодом блогерки Олена Мандзюк та Анна Алхім домовилися поїхати до українських захисників на Курський напрямок на фоні свого конфлікту.