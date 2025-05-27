Утренняя воздушная тревога в Украине 27 мая длилась менее 10 минут: что произошло

Короткая воздушная тревога в ряде областей Украины около 9:30 утра 27 мая объявлялась из-за сбоя системы оповещения.

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Об этом написал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

Утром 27 мая из-за сбоя системы оповещения раздавалась ложная воздушная тревога Фото: скриншот

"Угрозы ракетного удара для Львовщины нет. Воздушную тревогу объявили из-за сбоя системы оповещения на всеукраинском уровне", — написал он.

Перед тем в 9:32 Львовская ОВА сообщала о воздушной тревоге в области и призвала жителей пройти в укрытие, а Максим Козицкий опубликовал сообщение о ракетной опасности для всей Украины из-за взлета МиГ-31К — российского истребителя, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об объявлении ракетной опасности в нескольких областях Украины с 9:30 сообщали и мониторинговые каналы, но через несколько минут начали публиковать сообщения об отбоях. В целом ложная воздушная тревога длилась не более 10 минут.

Воздушная тревога из-за МиГ-31К

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в августе 2023 года объяснял, почему в Украине часто включают воздушную тревогу из-за взлетов МиГ-31 с "Кинжалами". По его словам, риски приносят даже тренировочные полеты. Нет гарантии, что россияне не примут решение выпустить ракеты Х-47 "Кинжал", поэтому игнорировать любые воздушные тревоги опасно для жизни, отмечал спикер ВС.

Напомним, пресс-служба Воздушных сил Украины 26 мая рассказала, что россияне во время ночной атаки по Украине запустили рекордное количество БПЛА. Украинские регионы атаковали более 350 дронов и крылатые ракеты.

Городской голова Конотопа Артем Семинихин 25 мая сообщал, что ночной обстрел Конотопа стал "самой массированной атакой со времен Второй мировой".