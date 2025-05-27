Ранкова повітряна тривога в Україні 27 травня тривала менше 10 хвилин: що сталося

Коротка повітряна тривога в низці областей України близько 9:30 ранку 27 травня оголошувалася через збій системи оповіщення.

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Про це написав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

Вранці 27 травня через збій системи оповіщення лунала хибна повітряна тривога Фото: скриншот

"Загрози ракетного удару для Львівщини нема. Повітряну тривогу оголосили через збій системи оповіщення на всеукраїнському рівні", — написав він.

Перед тим о 9:32 Львівська ОВА повідомляла про повітряну тривогу в області й закликала жителів пройти в укриття, а Максим Козицький опублікував допис про ракетну небезпеку для всієї України через зліт МіГ-31К — російського винищувача, що є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про оголошення ракетної небезпеки в кількох областях України з 9:30 повідомляли й моніторингові канали, та за кілька хвилин почали публікувати дописи про відбої. Загалом хибна повітряна тривога тривала не більше за 10 хвилин.

Повітряна тривога через МіГ-31К

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у серпні 2023 року пояснював, чому в Україні часто вмикають повітряну тривогу через зльоти МіГ-31 з "Кинджалами". За його словами, ризики приносять навіть тренувальні польоти. Немає гарантії, що росіяни не ухвалять рішення випустити ракети Х-47 "Кинджал", тому ігнорувати будь-які повітряні тривоги небезпечно для життя, зазначав речник ПС.

Нагадаємо, пресслужба Повітряних сил України 26 травня розповіла, що росіяни під час нічної атаки по Україні запустили рекордну кількість БПЛА. Українські регіони атакували понад 350 дронів і крилаті ракети.

Міський голова Конотопа Артем Семініхін 25 травня повідомляв, що нічний обстріл Конотопа став "наймасованішою атакою з часів Другої світової".