Избиение Кориневича: подозреваемые проигнорировали суд из-за "военного задания"

Представитель бойца 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Андрея Кориневича сообщил об отложении суда, на котором избирали меру пресечения подозреваемым лицам. Фигуранты — военнослужащие 3-й Отдельной штурмовой бригады, которые, вероятно, получили боевое задание и поэтому не смогли явиться в суд. Военная служба правопорядка пока не подтвердила, действительно ли это так.

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Судебное заседание по избранию меры пресечения состоялось 30 июня, рассказал адвокат Олег Слободяник проекту "Следствие Инфо". На заседании должны были присутствовать бойцы 3 ОШБр — Семен Клок и Василий Бондаренко. Но меру пресечения не избрали из-за отсутствия подозреваемых. В связи с ситуацией суд, который проходит в Ивано-Франковске, отложили на неопределенный срок.

В публикации указано, что подозреваемые самостоятельно сообщили о причинах, по которым не могут прибыть в Ивано-Франковск. Суд направил обращение в Военную службу правопорядка, чтобы установить, правдива ли информация, заседание перенесли, но дату новой встречи не назначили.

На странице ВСП нет сообщений о ситуации с Клоком и Бондаренко. Событие также не комментировал Андрей Кориневич и представители Третьей штурмовой бригады.

Нападение на Кориневича — детали

Отметим, 24 июня Фокус писал о нападении на Кориневича, о котором боец рассказал в видео на Facebook. По его словам, инцидент произошел 13 июня 2025 года в Ивано-Франковске. Двое мужчин в масках посреди дня напали на бойца, когда он возвращался домой вместе с женой. Во время нападения неизвестные применяли телескопические дубинки и слезоточивый газ, слышно на видео. Нападавшие ничего не украли, а лишь избили военного и скрылись. Позже полиция установила людей, которые избили Кориневича: им вручили подозрение, но имена не указывались. Между тем потерпевший назвал имена возможных нападавших: все — бойцы 3 ОШБр. В заметке азовца указано, что речь идет о Семене Клоке (позывной "Малыш"), Василии Бондаренко ("Вися"). Кроме того, к инциденту могут быть причастны еще два человека, написал боец: Максим Билогуб (ждал нападавших в машине) и Сергей Цыганчук с позывным "Сова" (контактировал с нападавшими).

Нападение на Кориневича — спецпрокуратура Западного региона и подозреваемые Фото: Спецпрокуратура Западного региона

В видео на Facebook Кориневич рассказал о криминальном прошлом подозреваемых и обвинил командующего 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого. По мнению азовца, в бригаде ничего не происходит без приказа командира, и избиения — в том числе. Билецкий и другие представители подразделения не комментировали подозрения. Тем временем на инцидент откликнулись в Нацгвардии. В официальном заявлении говорилось о том, что правоохранители должны отыскать и наказать нападавших. Кроме того, появилось заявление бойца 12 бригады НГУ Святослава Паламаря, который заявил об угрозе от обычаев уголовников РФ, проникающих в Украину.

Напоминаем, 30 мая командир Третьего армейского корпуса ВСУ, полковник Андрей Билецкий рассказал об основных причинах самовольного оставления части.