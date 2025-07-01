Побиття Кориневича: підозрювані зігнорували суд через "військове завдання"

Представник бійця 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Андрія Кориневича повідомив про відкладення суду, на якому обирали запобіжний захід підозрюваним особам. Фігуранти — військовослужбовці 3-ї Окремої штурмової бригади, які, ймовірно, отримали бойове завдання і тому не змогли з'явитись до суду. Військова служба правопорядку поки не підтвердила, чи це дійсно так.

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Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбулось 30 червня, розповів адвокат Олег Слободяник проєкту "Слідство Інфо". На засіданні мали бути присутніми бійці 3 ОШБр — Семен Клок та Василь Бондаренко. Але захід не обрали через відсутність підозрюваних. У зв'язку із ситуацією суд, який відбувається в Івано-Франківську, відклали на невизначений термін.

У публікації вказано, що підозрювані самостійно повідомили про причини, через які не можуть прибути в Івано-Франківськ. Суд надіслав звернення у Військову службу правопорядку, щоб встановити, чи інформація правдива, засідання перенесли, але дату нової зустрічі не призначили.

На сторінці ВСП немає дописів щодо ситуації з Клоком та Бондаренком. Подію також не коментував Андрій Кориневич та представники Третьої штурмової бригади.

Напад на Кориневича — деталі

Зазначимо, 24 червня Фокус писав про напад на Кориневича, про який боєць розповів у відео на Facebook. З його слів, інцидент відбувся 13 червня 2025 року в Івано-Франківську. Двоє чоловіків у масках посеред дня напали на бійця, коли він повертався додому разом з дружиною. Під час нападу невідомі застосовували телескопічні кийки та сльозогінний газ, чути на відео. Нападники нічого не вкрали, а лише побили військового та втекли. Згодом поліція встановила людей, які побили Кориневича: їм вручили підозру, але імена не вказувались. Тим часом потерпілий назвав імена можливих нападників: усі — бійці 3 ОШБр. У дописі азовця вказано, що ідеться про Семена Клока (позивний "Малиш"), Василя Бондаренка ("Віся"). Крім того, до інциденту можуть бути причетні ще двоє осіб, написав боєць: Максим Білогуб (чекав нападників у машині) та Сергій Циганчук з позивним "Сова" (контактував з нападниками).

Напад на Кориневича — спецпрокуратура Західного регіону та підозрювані Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

У відео на Facebook Кориневич розповів про кримінальне минуле підозрюваних та звинуватив командувача 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. На думку азовця, у бригаді нічого не відбувається без наказу командира, і побиття зокрема. Білецький та інші представники підрозділу не коментували підозри. Тим часом на інцидент відгукнулись у Нацгвардії. У офіційній заяві ішлося про те, що правоохоронці повинні відшукати та покарати нападників. Крім того, з'явилась заява бійця 12 бригади НГУ Святослава Паламаря, який заявив про загрозу від звичаїв кримінальників РФ, які проникають в Україну.

Нагадуємо, 30 травня командир Третього армійського корпусу ЗСУ, полковник Андрій Білецький розповів про основні причини самовільного залишення частини.