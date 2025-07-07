Устроили подпольное производство: полиция разоблачила организаторов взрывов под Житомиром

Фигурантам дела о взрывах в Житомирском районе, в результате которых погибли два человека и более 80 пострадали, сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения.

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По информации Telegram-канала Национальной полиции Украины, 7 июля правоохранители сообщили пятерым мужчинам о подозрениях в совершении преступлений по предварительному сговору в отношении двух взрывов, которые произошли вечером, 2 июля в селе Березина Глыбочицкой общины, вблизи трассы Киев-Чоп.

Следователи установили подозреваемых в организации взрывов в селе Березина Житомирской области

"Из-за взрывов повреждены здания, автомобили, зафиксировано загрязнение воздуха. Сумма ущерба превышает 46 миллионов гривен", — сообщили в полиции.

По данным следствия, летом 2024 года 60-летний житель Сумской области организовал производство смесевого взрывчатого вещества вместе с четырьмя сообщниками. Все действия происходили с целью прибыли.

Правоохранители задержали подозреваемых в организации взрывов под Житомиром

Взрывчатку и устройства изготавливали незаконно, без всяких разрешительных документов. Хранили продукцию в непригодных помещениях, вблизи жилых домов, с нарушением техники безопасности и требований законодательства.

Всего без электроэнергии в результате взрывов в селе Березина на Житомирщине осталось 735 помещений.

Взрывы под Житомиром: детали

Напомним, взрывы под Житомиром прогремели около 18:00 часов: серый "гриб" было видно с расстояния нескольких километров.

Как писал Фокус, из-за взрывов в селе Березина погибли два человека, среди них — 16-летний кандидат в мастера спорта Украины по самбо Алексей Петренко.

Фокус также сообщал о том, что в результате взрывов под Житомиром были повреждены 3 линии электропередач и отключены 50 трансформаторных подстанций.