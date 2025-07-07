Влаштували підпільне виробництво: поліція викрила організаторів вибухів під Житомиром

Фігурантам справи про вибухи в Житомирському районі, внаслідок яких загинули двоє людей і понад 80 постраждали, повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

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За інформацією Telegram-каналу Національної поліції України, 7 липня правоохоронці повідомили п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні злочинів за попередньою змовою стосовно двох вибухів, які сталися увечері, 2 липня в селі Березина Глибочицької громади, поблизу траси Київ–Чоп.

Слідчі встановили підозрюваних в організації вибухів у селі Березина Житомирської області

"Через вибухи пошкоджено будівлі, автомобілі, зафіксовано забруднення повітря. Сума збитків перевищує 46 мільйонів гривень", — повідомили в поліції.

За даними слідства, влітку 2024 року 60-річний житель Сумської області організував виробництво сумішевої вибухової речовини разом з чотирма спільниками. Усі дії відбувались з метою прибутку.

Правоохоронці затримали підозрюваних в організації вибухів під Житомиром

Вибухівку та пристрої виготовляли незаконно, без жодних дозвільних документів. Зберігали продукцію в непридатних приміщеннях, поблизу житлових будинків, з порушенням техніки безпеки та вимог законодавства.

Загалом без електроенергії внаслідок вибухів в селі Березина на Житомирщині залишилося 735 помешкань.

Вибухи під Житомиром: деталі

Нагадаємо, вибухи під Житомиром прогриміли близько 18:00 години: сірий "гриб" було видно з відстані кількох кілометрів.

Як писав Фокус, через вибухи в селі Березина загинули двоє людей, серед них — 16-річний кандидат у майстри спорту України з самбо Олексій Петренко.

Фокус також повідомляв про те, що внаслідок вибухів під Житомиром були пошкоджені 3 лінії електропередач та відключені 50 трансформаторних підстанцій.