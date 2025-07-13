"Память, как у гуппи": музыкант-воин оценил риск возвращения Потапа и Винника в Украину (видео)

Лидер группы The ВЙО, военный Мирослав Кувалдин считает, что после окончания войны о музыкантах, которые покинули Украину, могут не сказать даже ни одного плохого слова.

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Никаких конфликтов в творческой среде после войны не будет, ведь у нашего общества короткая память, как у рыбки гуппи, высказал мнение в разговоре с "Громадським" музыкант и военный Мирослав Кувалдин.

О возможных конфликтах в музыкальной среде после войны Мирослав Кувалдин рассказывает с 24:59 по 31:55

"Приедет Потап, Винник — и все пойдут в Одессу на Аркадию курить кальян", — вполне допускает музыкант, который сейчас проходит службу в подразделении "Культурный десант".

Впрочем, по его мнению, тогда появятся "социально озабоченные" люди, которые будут решать этот вопрос "по-своему".

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"Мне хочется, чтобы до людей как-то доходило. С каждым падением ракеты, с каждым взрывом дома. Человеку должно становиться стыдно, он должен опускать глаза, если не знает украинского языка. А если уж и говорить на русском, то тихо и вполголоса. Тем более — начинать что-то рассказывать", — заявил Кувалдин.

В то же время он не против того, чтобы в Украине на законодательном уровне вопрос гражданских прав был урегулирован "как в Древнем Риме", и кто воевал — тот и будет иметь право голосовать на выборах.

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"Заслужи право быть гражданином. Понятно, что это немного архаичные методы, но, думаю, они сняли бы массу вопросов", — считает он.

Концерты "Культурного десанта" на фронте

Сейчас Кувалдин служит в одной из 5 мобильных групп "Культурного десанта", которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения для работы с личным составом. Обычно в такую группу из 4-6 человек входят артисты разных жанров: поэт, музыкант, кукольник, юморист и тому подобное. Сам Мирослав служит в Запорожье, или же едет в командировку на Николаевское или Херсонское направления. Мобильная группа "Культурного десанта" может давать по 3-4 концерта в день. Сценой иногда служит обычная хата, а зрителями могут быть даже всего два человека.

"Это не совсем обычный концерт. С военными разговаривают такие же военнослужащие, как они. Нет претензии, мол: а чего ты не на войне? И, в принципе, мы не совсем и концерты делаем. Это как разговор друзей", — описал этот опыт музыкант.

Напомним, в марте Мирослав Кувалдин признался, что будет рад, если двое его сыновей, которые сейчас живут за границей, вернутся в Украину и будут мобилизованы. Летом 2024 года певец рассказывал, что сам сознательно посоветовал детям уехать из страны.