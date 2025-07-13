"Пам'ять, як у гуппі": музикант-воїн оцінив ризик повернення Потапа та Винника в Україну (відео)

Лідер гурту The VYO, військовий Мирослав Кувалдін вважає, що після закінчення війни про музикантів, які залишили Україну, можуть не сказати навіть жодного поганого слова.

Related video

Ніяких конфліктів у творчому середовищі після війни не буде, адже у нашого суспільства коротка пам'ять, наче у рибки гуппі, висловив думку у розмові з "Громадським" музикант та військовий Мирослав Кувалдін.

Про можливі конфлікти в музичному середовищі після війни Мирослав Кувалдін розповідає з 24:59 по 31:55

"Приїде Потап, Винник — і всі підуть в Одесу на Аркадію курити кальян", — цілком допускає музикант, який наразі проходить службу у підрозділі "Культурний десант".

Утім, на його думку, тоді з'являться "соціально стурбовані" люди, які розв'язуватимуть це питання "по-своєму".

Важливо

Не хоче з ними говорити: Павло Зібров викреслив зі свого життя Потапа і Олега Винника

"Мені хочеться, щоб до людей якось доходило. З кожним падінням ракети, з кожним вибухом будинку. Людині має ставати соромно, вона має опускати очі, якщо не знає української мови. А якщо вже й говорити російською, то тихо і напівголосно. Тим більше — починати щось розповідати", — заявив Кувалдін.

Водночас він не проти того, щоб в Україні на законодавчому рівні питання громадянських прав було врегульовано "як у Стародавньому Римі", й хто воював — той і матиме право голосувати на виборах.

Важливо

Ігор Кондратюк різко висловився про Потапа та Олега Винника

"Заслужи право бути громадянином. Зрозуміло, що це трохи архаїчні методи, але, гадаю, вони зняли б масу питань", — вважає він.

Концерти "Культурного десанту" на фронті

Наразі Кувалдін служить в одній із 5 мобільних груп "Культурного десанту", які перебувають уздовж лінії бойового зіткнення для роботи з особовим складом. Зазвичай до такої групи з 4-6 осіб входять артисти різних жанрів: поет, музикант, лялькар, гуморист тощо. Сам Мирослав служить у Запоріжжі, або ж їде у відрядження на Миколаївський чи Херсонський напрямки. Мобільна група "Культурного десанту" може давати по 3-4 концерти на день. Сценою іноді слугує звичайна хата, а глядачами можуть бути навіть лише дві людини.

"Це не зовсім звичайний концерт. З військовими розмовляють такі ж військовослужбовці, як вони. Немає претензії, мовляв: а чого ти не на війні? І, в принципі, ми не зовсім і концерти робимо. Це як розмова друзів", — описав цей досвід музикант.

Нагадаємо, у березні Мирослав Кувалдін зізнався, що радітиме, якщо двоє його синів, які нині живуть за кордоном, повернуться до України та мобілізуватимуться. Влітку 2024 року співак розповідав, що сам свідомо порадив дітям виїхати з країни.