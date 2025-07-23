Новый закон разрешил следователям проникать в жилье без определения суда: в каких случаях

В новом законе о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины появилась норма, которая позволяет следователям, дознавателям и прокурорам в неотложных случаях заходить в жилища подозреваемых без определения суда.

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Согласно проекту закона, это возможно в ситуациях, когда речь идет о спасении жизни людей, предотвращении непосредственной угрозы их здоровью, половой свободе или личной безопасности, а также во время преследования лиц, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

"Следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения постановления следственного судьи войти в жилище или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей, предотвращением непосредственной угрозы их здоровью, половой свободе или личной безопасности или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 112, 115-119, 121, 122, 124, 127, 129, 135, 136, 146, 147, 149, 152-1561, 258, 2581, 259 Уголовного кодекса Украины, или в случае необходимости безотлагательного изъятия или сохранения доказательств, касающихся таких преступлений", — пишут в законопроекте.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины, касающихся:

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

умышленного убийства;

тяжких телесных повреждений;

пытки;

угрозы убийством;

незаконного лишения свободы, похищения человека;

захват заложников;

торговли людьми;

преступлений против половой свободы и неприкосновенности;

террористических действий, в том числе вовлечение в теракты или заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности (например, "минирование").

Также право на проникновение в жилище без решения суда предусмотрено и в случае необходимости срочного изъятия или сохранения доказательств, связанных с такими преступлениями.

Напомним, что 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, поправки к которому ограничивают полномочия НАБУ и САП. Несмотря на критику закона, он заявил, что антикоррупционная система в Украине будет работать и в дальнейшем, однако без российских влияний. Кроме этого, он отметил, что генеральный прокурор Руслан Кравченко настроен на то, чтобы в Украине была обеспечена "неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона".

Отметим, что в день подписания законопроекта в крупных городах Украины, в частности в Киеве и Львове состоялись массовые протесты из-за решения Рады.