Новий закон дозволив слідчим проникати в житло без ухвали суду: у яких випадках

У новому законі про діяльність Національного антикорупційного бюро України з'явилася норма, яка дозволяє слідчим, дізнавачам і прокурорам у невідкладних випадках заходити до житла підозрюваних без ухвали суду.

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Відповідно до проєкту закону, це можливо у ситуаціях, коли йдеться про порятунок життя людей, запобігання безпосередній загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці, а також під час переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні особливо тяжких злочинів.

"Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей, запобіганням безпосередній загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 112, 115–119, 121, 122, 124, 127, 129, 135, 136, 146, 147, 149, 152–1561, 258, 2581, 259 Кримінального кодексу України, або у разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, що стосуються таких злочинів", — пишуть у законопроєкті.

Йдеться про злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу України, що стосуються:

посягання на життя державного чи громадського діяча;

умисного вбивства;

тяжких тілесних ушкоджень;

катування;

погроз вбивством;

незаконного позбавлення волі, викрадення людини;

захоплення заручників;

торгівлі людьми;

злочинів проти статевої свободи та недоторканності;

терористичних дій, у тому числі втягнення у теракти чи завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці (наприклад, "мінування").

Також право на проникнення до житла без рішення суду передбачено і в разі необхідності термінового вилучення або збереження доказів, пов’язаних із такими злочинами.

Нагадаємо, що 22 липня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414, правки до якого обмежують повноваження НАБУ та САП. Попри критику закону, він заявив, що антикорупційна система в Україні працюватиме і надалі, однак без російських впливів. Окрім цього, він зауважив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко налаштований на те, аби в Україні була забезпеченою "невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону".

Зазначмо, що у день підписання законопроєкту у великих містах України, зокрема у Києві та Львові відбулися масові протести через рішення Ради.