Ребенок погиб во время медпроцедуры в Киеве: прокуратура начала следствие

В Киеве открыто уголовное производство из-за смерти 10-летней девочки во время введения анестезии в одной из детских больниц. Следствие выясняет обстоятельства трагедии и возможную ненадлежащую медицинскую помощь.

По данным Киевской городской прокуратуры, ребенок находился на лечении из-за перелома предплечья с металлическими фиксаторами.

"Около полугода назад малолетняя сломала руку, в связи с чем возникла необходимость фиксации перелома с помощью металлической спицы. Недавно девушка вновь травмировалась, поэтому была запланирована повторная операция", — говорится в сообщении полиции.

Как сообщила мать, во время снятия гипсовой повязки ей начали делать анестезию, после чего у девочки резко повысилась возбужденность, кожа стала синей, а артериальное давление резко снизилось.

Медики проводили реанимационные мероприятия почти три часа, однако спасти ребенка не удалось.

Известно, что Оболонское управление полиции Киева открыло досудебное расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, если это повлекло тяжкие последствия. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

