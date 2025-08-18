Дитина загинула під час медпроцедури в Києві: прокуратура розпочала слідство

У Києві відкрито кримінальне провадження через смерть 10-річної дівчинки під час введення анестезії в одній із дитячих лікарень. Слідство з’ясовує обставини трагедії та можливу неналежну медичну допомогу.

За даними Київської міської прокуратури, дитина перебувала на лікуванні через перелом передпліччя з металевими фіксаторами.

"Близько пів року тому малолітня зламала руку, у зв’язку з чим виникла необхідність фіксації перелому за допомогою металевої спиці. Нещодавно дівчина знов травмувалась, тож була запланована повторна операція", — йдеться у повідомленні поліції.

Як повідомила мати, під час зняття гіпсової пов’язки їй почали робити анестезію, після чого у дівчинки різко підвищилася збудженість, шкіра стала синьою, а артеріальний тиск різко знизився.

Медики проводили реанімаційні заходи майже три години, однак врятувати дитину не вдалося.

Відомо, що Оболонське управління поліції Києва відкрило досудове розслідування за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо це спричинило тяжкі наслідки. Наразі призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

