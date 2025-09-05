Ссора Смелянского с военным: гендиректор "Укрпочты" не планирует извиняться

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский публично отреагировал на спор в соцсети Х. Конфликт разгорелся после сообщения пользователя с ником "Рыжий Кенгуру", который упрекнул руководителя из-за увольнения почтальонов, не выполняющих планов по подписке.

"Друзья, вчера неожиданно стал звездой соцсетей — потому что послал одного хама в Твиттере", — написал Смелянский, объяснив, что часто получает оскорбительные сообщения от молодых пользователей, которые пытаются самоутвердиться за счет известных людей.

Он отметил, что не разделяет идей популизма и не намерен терпеть пренебрежение.

"Я точно не о популизме, мире розовых пони и "подставь вторую щеку". Я всегда отвечаю в том тоне, в котором ко мне обращаются", — подчеркнул глава "Укрпочты".

Смелянский добавил, что в свободной стране имеет право откровенно выражать собственные эмоции.

"Если человек — мудак, кто-то должен ему об этом сказать. Иначе он будет идти по жизни, не зная диагноза. Извиняться я ни за что не буду", — заявил он.

Руководитель также поблагодарил всех, кто выразил поддержку, и пообещал в будущем реагировать так же откровенно, без привлечения пиар-команды.

"Еще раз спасибо за слова поддержки! Написал то, что многим наболело. И в дальнейшем буду отвечать именно так — как Трамп: лично, без пиар-команды", — отметил он.

Сообщение Игоря Смелянского в Telegram Фото: Скриншот

В завершение Смелянский анонсировал новости от "Укрпочты" и пожелал украинцам хорошего настроения.

"Желаю всем хорошего настроения, потому что впереди — выходные! А сегодня и на следующей неделе Укрпочта подготовила для вас бомбические хорошие новости!" — добавил он.

Как сообщал Фокус, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский влез в ссору с военным из-за поста годичной давности. Руководитель запостил серию нецензурных твитов в ответ на критику. В сообщениях его упоминали еще в 2024 году, но скандал разгорелся именно сейчас.

Фокус также писал, что Игорь Смелянский получает огромную зарплату. Он рассказал, что до вычета налогов его зарплата вместе с доплатой 15% за работу с государственной тайной за 2024 год составила 11 723 286 грн, то есть в среднем 970 009 грн в месяц.

Также Смелянский обещал продавать в отделениях "Укрпочты" колбасу. Еще он рассказывал, что почтальонам покупали куриные ножки для защиты от злых собак.