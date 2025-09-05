Сварка Смілянського з військовим: гендиректор "Укрпошти" не планує вибачатись

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський публічно відреагував на суперечку в соцмережі Х. Конфлікт розгорівся після повідомлення користувача з ніком "Рудий Кенгуру", який дорікнув керівнику через звільнення листонош, що не виконують планів із підписки.

"Друзі, учора несподівано став зіркою соцмереж — бо послав одного хама у Твіттері", – написав Смілянський, пояснивши, що часто отримує образливі повідомлення від молодих користувачів, які намагаються самоствердитися за рахунок відомих людей.

Він зазначив, що не поділяє ідей популізму і не має наміру терпіти зневагу.

"Я точно не про популізм, світ рожевих поні та "підстав другу щоку". Я завжди відповідаю в тому тоні, в якому до мене звертаються", – підкреслив очільник "Укрпошти".

Смілянський додав, що у вільній країні має право відверто висловлювати власні емоції.

"Якщо людина — мудак, хтось має їй про це сказати. Бо інакше вона йтиме по життю, не знаючи діагнозу. Перепрошувати я ні за що не буду", – заявив він.

Керівник також подякував усім, хто висловив підтримку, і пообіцяв у майбутньому реагувати так само відверто, без залучення піар-команди.

"Ще раз дякую за слова підтримки! Написав те, що багатьом наболіло. І надалі відповідатиму саме так — як Трамп: особисто, без піар-команди", – зазначив він.

Повідомлення Ігоря Смілянського у Telegram Фото: Скриншот

На завершення Смілянський анонсував новини від "Укрпошти" та побажав українцям гарного настрою.

"Бажаю всім гарного настрою, бо попереду — вихідні! А сьогодні та наступного тижня Укрпошта підготувала для вас бомбічні гарні новини!" – додав він.

Як повідомляв Фокус, гендиректор "Укрпошти"Ігор Смілянський вліз у сварку із військовим через пост річної давнини. Керівник запостив серію нецензурних твітів у відповідь на критику. У дописах його згадували ще у 2024 році, але скандал розгорівся саме зараз.

Фокус також писав, що Ігор Смілянський отримує величезну зарплатню. Він розповів, що до вирахування податків його зарплата разом із доплатою 15% за роботу з державною таємницею за 2024 рік склала 11 723 286 грн, тобто в середньому 970 009 грн на місяць.

Також Смілянський обіцяв продавати у відділеннях "Укрпошти" ковбасу. Ще він розповідав, що листоношам купували курячі ніжки для захисту від злих собак.