81% украинцев критикуют государство за подготовку к вторжению РФ, — опрос (инфографика)

81% граждан Украины считают, что государство сделало недостаточно для подготовки к возможному вторжению России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре 2025 года.

Как сообщает Киевский международный институт социологии, исследование проводилось методом телефонных интервью с 19 по 28 сентября 2025 года. Опрос охватил все регионы Украины, контролируемые правительством, включая внутренне перемещенных лиц.

"Критическое осмысление прошлого опыта очень важно для понимания, какие шаги были правильными, а какие — нет", — заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Среди 81% респондентов, которые считают подготовку недостаточной, 44% характеризуют усилия Украины как "абсолютно недостаточные". Еще 37% считают, что страна "скорее приложила недостаточные усилия". Лишь 16% опрошенных оценивают подготовку как достаточную.

Грушецкий добавил: "Люди не имеют для этого достаточной информации и их ответы скорее показывают степень доверия к власти и результат информационной войны".

Причины недостаточной готовности к войне

Исследование выявило разнообразие взглядов на причины недостаточной готовности. Чаще всего респонденты обвиняли политическую власть (46%), отмечали недостаточную подготовку населения (35%) и большие ресурсы России (21%).

"Дискуссии о подготовке к вторжению должны быть конструктивными и спокойными", — подчеркнул Грушецкий.

Региональный анализ показал, что обвинения в адрес политической власти распространены по всей Украине. Доля таких ответов возрастает с запада на восток страны.

"Украинцы сохраняют волю к борьбе", — отметил социолог.

Готовность Украины к вторжению: кого опрашивали

В социологическом исследовании приняли участие взрослые граждане Украины в возрасте от 18 лет. Все респонденты на момент опроса проживали на территории Украины, находящейся под контролем правительства.

В выборку не вошли жители временно оккупированных территорий. Часть респондентов относится к внутренне перемещенным лицам, которые выехали из оккупированных регионов.

Также социологи не опрашивали граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. Методология исследования охватила только население, фактически находящееся в Украине.

Статистическая погрешность исследования не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%. В условиях войны к формальной погрешности добавляется систематическое отклонение, однако авторы считают результаты репрезентативными.

