81% українців критикують державу за підготовку до вторгнення РФ, — опитування (інфографіка)

81% громадян України вважають, що держава зробила недостатньо для підготовки до можливого вторгнення Росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у вересні 2025 року.

Як повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, дослідження проводилося методом телефонних інтерв'ю з 19 по 28 вересня 2025 року. Опитування охопило всі регіони України, що контролюються урядом, включаючи внутрішньо переміщених осіб.

"Критичне осмислення минулого досвіду є дуже важливим для розуміння, які кроки були правильними, а які — ні", — заявив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Серед 81% респондентів, які вважають підготовку недостатньою, 44% характеризують зусилля України як "абсолютно недостатні". Ще 37% вважають, що країна "скоріше доклала недостатніх зусиль". Лише 16% опитаних оцінюють підготовку як достатню.

Більшість населення вважають, що зусилля були недостатніми Фото: КМІС

Грушецький додав: "Люди не мають для цього достатньої інформації і їх відповіді скоріше показують ступінь довіри до влади і результат інформаційної війни".

Оцінка в регіональному вимірі Фото: КМІС

Причини недостатньої готовності до війни

Дослідження виявило різноманітність поглядів на причини недостатньої готовності. Найчастіше респонденти звинувачували політичну владу (46%), відзначали недостатню підготовку населення (35%) та великі ресурси Росії (21%).

Причини неготовності до вторгнення РФ Фото: КМІС

"Дискусії про підготовку до вторгнення мають бути конструктивними й спокійними", — підкреслив Грушецький.

Регіональний аналіз показав, що звинувачення на адресу політичної влади поширені по всій Україні. Частка таких відповідей зростає з заходу на схід країни.

"Українці зберігають волю до боротьби", — зазначив соціолог.

Готовність України до вторгнення: кого опитували

У соціологічному дослідженні взяли участь дорослі громадяни України віком від 18 років. Усі респонденти на момент опитування проживали на території України, що перебуває під контролем уряду.

До вибірки не увійшли мешканці тимчасово окупованих територій. Частина респондентів належить до внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з окупованих регіонів.

Також соціологи не опитували громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Методологія дослідження охопила лише населення, що фактично перебуває в Україні.

Статистична похибка дослідження не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%. В умовах війни до формальної похибки додається систематичне відхилення, однак автори вважають результати репрезентативними.

Як повідомляв Фокус, за результатами попереднього опитування КМІС, 76% українців відкидають так званий "мирний план" Росії, що передбачає капітуляційні вимоги до України. Лише 17% громадян готові погодитися на такі умови.

Також Фокус писав, що половина українців проти територіальних поступок навіть в умовах тиску з боку США. Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС.