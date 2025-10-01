Мать погибшего школьника заявила о вероятной слежке: новые детали убийства в Винницкой области

В деле об убийстве двух школьников в Шаргороде Винницкой области, которое было совершено почти месяц назад, появились новые подробности. Родственники подозреваемого настаивают на его порядочности, а мать погибшего школьника заявляет о возможной слежке за детьми перед трагедией.

Related video

По данным издания ТСН, муж матери подозреваемого Виктор отметил, что семья до сих пор не имела возможности пообщаться с Алексеем после ареста. В то же время он назвал его "честным и справедливым" и добавил, что после трагедии младшего брата Пономарева перевели в другую школу. В окружении же подозреваемого утверждают, что он находится в тяжелом психологическом состоянии и якобы нуждается в медицинской помощи.

Мать одного из убитых школьников Наталья Билык категорически не согласилась с тем, что Пономарева можно называть справедливым. Она напомнила, что 23 сентября начался суд по делу, где ее сын Николай был потерпевшим, а учитель выступал обвиняемым. В материалах говорится о конфликте в школьном укрытии, во время которого Пономарев нанес школьнику легкие телесные повреждения.

Женщина также заявила, что в день этого инцидента получила звонок от Виктора, который якобы предлагал "договориться" об урегулировании ситуации. По словам Билык, она отказалась, ответив, что "ребенка не продает". Кроме этого, со слов местных детей, она узнала, что Пономарев незадолго до преступления приходил в ее двор и расспрашивал о месте пребывания Николая и еще одного парня Владислава.

"Я хочу спросить на суде только одно: за что забрали жизнь двух детей?" — сказала Наталья сквозь слезы.

В Винницкой области учитель убил двух учеников — ключевые моменты

Напомним, что трагический инцидент произошел 10 сентября в Шаргороде. Двое старшеклассников, ученик 10-го и 11-го классов местного лицея, погибли от многочисленных ножевых ранений в область шеи. Нападающий скрылся, однако в тот же день его задержали в нескольких километрах от места происшествия.

Правоохранители предварительно связывают преступление с конфликтом учителя и учеников. Семья подозреваемого заявляла, что его младшего брата могли травить сверстники, и полиция проверяет эту версию. Семьи погибших категорически отвергают такие обвинения. В то же время Алексею Пономареву грозит пожизненное заключение.

Кроме этого, родители других подростков рассказали, что ранее Алексей Пономарев писал недвусмысленные сообщения интимного характера ученицы и "не давал прохода" 9-класснице.