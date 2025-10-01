Мати загиблого школяра заявила про ймовірне стеження: нові деталі вбивства на Вінниччині

У справі про вбивство двох школярів у Шаргороді на Вінниччині, яке було здійснене майже місяць тому, з’явилися нові подробиці. Родичі підозрюваного наполягають на його порядності, а мати загиблого школяра заявляє про можливе стеження за дітьми перед трагедією.

За даними видання ТСН, чоловік матері підозрюваного Віктор наголосив, що родина й досі не мала змоги поспілкуватися з Олексієм після арешту. Водночас він назвав його "чесним та справедливим" і додав, що після трагедії молодшого брата Пономарьова перевели до іншої школи. В оточенні ж підозрюваного стверджують, що він перебуває у тяжкому психологічному стані та нібито потребує медичної допомоги.

Мати одного із вбитих школярів Наталія Білик категорично не погодилася з тим, що Пономарьова можна називати справедливим. Вона нагадала, що 23 вересня розпочався суд у справі, де її син Микола був потерпілим, а вчитель виступав обвинуваченим. У матеріалах йдеться про конфлікт у шкільному укритті, під час якого Пономарьов завдав школяреві легких тілесних ушкоджень.

Жінка також заявила, що в день цього інциденту отримала дзвінок від Віктора, який начебто пропонував "домовитися" про врегулювання ситуації. За словами Білик, вона відмовилася, відповівши, що "дитину не продає". Окрім цього, зі слів місцевих дітей, вона дізналася, що Пономарьов незадовго до злочину приходив на її подвір’я та розпитував про місце перебування Миколи та ще одного хлопця Владислава.

"Я хочу запитати на суді тільки одне: за що забрали життя двох дітей?" — сказала Наталія крізь сльози.

На Вінниччині вчитель вбив двох учнів — ключові моменти

Нагадаємо, що трагічний інцидент стався 10 вересня у Шаргороді. Двоє старшокласників, учень 10-го та 11-го класів місцевого ліцею, загинули від численних ножових поранень у ділянку шиї. Нападник утік, однак того ж дня його затримали за кілька кілометрів від місця події.

Правоохоронці попередньо пов’язують злочин із конфліктом вчителя та учнів. Родина підозрюваного заявляла, що його молодшого брата могли цькувати однолітки, й поліція перевіряє цю версію. Родини загиблих категорично відкидають такі звинувачення. Водночас Олексію Пономарьову загрожує довічне ув’язнення.

Окрім цього, батьки інших підлітків розповіли, що раніше Олексій Пономарьов писав недвозначні повідомлення інтимного характеру учениці та "не давав проходу" 9-класниці.