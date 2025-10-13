Зеленского не хотят видеть в политике после войны 45% граждан, — опрос

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), почти половина граждан не видят в политике после войны ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко. Опрос проводился методом телефонных интервью респондентов в регионах, подконтрольных правительству Украины.

Related video

Как свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного с 19 сентября по 5 октября 2025 года, 45% украинцев не видит в политике после завершения войны ни действующего президента Владимира Зеленского, ни его предшественника Петра Порошенко.

Исследование КМИС включало дополнительные вопросы об уровне доверия к президенту Зеленскому, а также о видении украинцами будущей деятельности Владимира Зеленского и Петра Порошенко после завершения войны.

Несмотря на условия военного времени, КМИС отмечает, что полученные результаты остаются репрезентативными и отражают реальные общественные настроения.

Уровень доверия к Зеленскому стабилизировался

По данным исследования, уровень доверия к Владимиру Зеленскому остается относительно стабильным. Сейчас ему доверяют 60% украинцев, не доверяют — 35%. Баланс доверия составляет +25%.

Насколько Вы доверяете или не доверяете Владимиру Зеленскому? Фото: КМИС

В течение лета уровень поддержки снизился с 74% в мае до 58% в августе, но в сентябре-октябре ситуация стабилизировалась. Нынешний показатель доверия превышает уровень декабря 2024 года, когда фиксировался самый низкий уровень поддержки с начала полномасштабного вторжения.

Как украинцы видят политическое будущее Зеленского и Порошенко

41% респондентов считают, что Владимиру Зеленскому стоит остаться в политике, из них 25% — на посту президента. В то же время 36% опрошенных хотели бы, чтобы после войны он ушел из политики, а 14% — чтобы в отношении него были начаты уголовные расследования.

Какой Вы бы хотели видеть будущую деятельность Зеленского и Порошенко в будущем Фото: КМИС

Относительно Петра Порошенко, результаты еще более критичны. Только 23% респондентов считают, что ему стоит остаться в политике, а 9% — видят его на высших государственных должностях. Зато 46% хотели бы, чтобы он завершил политическую деятельность, а 23% — поддерживают идею его уголовного преследования.

45% украинцев не хотят видеть Зеленского и Порошенко в политике

По результатам опроса КМИС, 45% граждан не видят в политике после войны ни Зеленского, ни Порошенко. Еще 46% выбрали "поляризованный" вариант: 32% хотят видеть в политике только Зеленского, но не Порошенко, а 14% — наоборот.

Детализация опроса Фото: КМИС

Лишь 9% респондентов считают, что оба политика должны остаться в политической жизни после завершения войны. При этом 32% опрошенных высказались за уголовное преследование одного или обоих деятелей.

Украинцы ожидают появления новых политических лидеров

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что результаты свидетельствуют о сохранении доверия к президенту Зеленскому во время войны, но о запросе на обновление политических элит после ее завершения.

"Граждане стремятся видеть во власти новых людей, которые проявили себя во время войны — военных, волонтеров, управленцев. И это не означает желание возвращения старой оппозиции", — отметил Грушецкий.

Он также подчеркнул, что большинство украинцев не хотят наказания для бывших и действующих лидеров: "68% не хотят уголовного преследования ни Владимира Зеленского, ни Петра Порошенко. Люди ожидают цивилизованной смены политического поколения, а не мести".

Методология опроса

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров во всех регионах, подконтрольных правительству Украины. Было опрошено 1008 респондентов в возрасте от 18 лет. Формальная статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% — для 25%, 2,5% — для 10% и 1,8% — для 5%.

Согласно данным КМИС, украинское общество демонстрирует зрелое отношение к власти и политическим изменениям. Хотя Зеленский сохраняет легитимность в военный период, большинство украинцев ожидают, что после войны к власти придут новые лидеры, которые олицетворяют обновление и развитие страны.

Как недавно сообщал Фокус, деятельность партии "Слуга народа" украинцы в основном оценивают негативно. Согласно результатам опроса КМИС, 52% опрошенных считают, что она препятствует развитию государства, а лишь четверть респондентов имеют противоположное мнение.

Фокус также писал, что Зеленского, Порошенко и Ющенко изобразили героями Mortal Kombat. Видео собрало миллионы просмотров.