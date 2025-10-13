Зеленського не хочуть бачити у політиці після війни 45% громадян, — опитування

За результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), майже половина громадян не бачать у політиці після війни ні Володимира Зеленського, ні Петра Порошенка. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю респондентів у регіонах, підконтрольних уряду України.

Related video

Як свідчать результати опитування КМІС, проведеного з 19 вересня по 5 жовтня 2025 року, 45% українців не бачить у політиці після завершення війни ні чинного президента Володимира Зеленського, ні його попередника Петра Порошенка.

Дослідження КМІС включало додаткові питання про рівень довіри до президента Зеленського, а також про бачення українцями майбутньої діяльності Володимира Зеленського та Петра Порошенка після завершення війни.

Попри умови воєнного часу, КМІС зазначає, що отримані результати залишаються репрезентативними та відображають реальні суспільні настрої.

Рівень довіри до Зеленського стабілізувався

За даними дослідження, рівень довіри до Володимира Зеленського залишається відносно стабільним. Нині йому довіряють 60% українців, не довіряють — 35%. Баланс довіри становить +25%.

Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському? Фото: КМІС

Упродовж літа рівень підтримки знизився з 74% у травні до 58% у серпні, але у вересні-жовтні ситуація стабілізувалася. Нинішній показник довіри перевищує рівень грудня 2024 року, коли фіксувався найнижчий рівень підтримки з початку повномасштабного вторгнення.

Як українці бачать політичне майбутнє Зеленського і Порошенка

41% респондентів вважають, що Володимиру Зеленському варто залишитися у політиці, з них 25% — на посаді президента. Водночас 36% опитаних хотіли б, щоб після війни він пішов з політики, а 14% — щоб щодо нього було розпочато кримінальні розслідування.

Якою Ви б хотіли бачити майбутню діяльність Зеленського і Порошенка Фото: КМІС

Щодо Петра Порошенка, результати є ще критичнішими. Лише 23% респондентів вважають, що йому варто залишитися у політиці, а 9% — бачать його на найвищих державних посадах. Натомість 46% хотіли б, щоб він завершив політичну діяльність, а 23% — підтримують ідею його кримінального переслідування.

45% українців не хочуть бачити Зеленського і Порошенка у політиці

За результатами опитування КМІС, 45% громадян не бачать у політиці після війни ні Зеленського, ні Порошенка. Ще 46% обрали "поляризований" варіант: 32% хочуть бачити у політиці лише Зеленського, але не Порошенка, а 14% — навпаки.

Деталізація опитування Фото: КМІС

Лише 9% респондентів вважають, що обидва політики повинні залишитися у політичному житті після завершення війни. При цьому 32% опитаних висловилися за кримінальне переслідування одного або обох діячів.

Українці очікують появи нових політичних лідерів

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що результати свідчать про збереження довіри до президента Зеленського під час війни, але про запит на оновлення політичних еліт після її завершення.

"Громадяни прагнуть бачити у владі нових людей, які проявили себе під час війни — військових, волонтерів, управлінців. І це не означає бажання повернення старої опозиції", — зазначив Грушецький.

Він також підкреслив, що більшість українців не прагнуть покарання для колишніх і чинних лідерів: "68% не хочуть кримінального переслідування ні Володимира Зеленського, ні Петра Порошенка. Люди очікують цивілізованої зміни політичного покоління, а не помсти".

Методологія опитування

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів у всіх регіонах, підконтрольних уряду України. Було опитано 1008 респондентів віком від 18 років. Формальна статистична похибка не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% — для 25%, 2,5% — для 10% і 1,8% — для 5%.

Згідно з даними КМІС, українське суспільство демонструє зріле ставлення до влади та політичних змін. Хоча Зеленський зберігає легітимність у воєнний період, більшість українців очікують, що після війни до влади прийдуть нові лідери, які уособлюють оновлення та розвиток країни.

Як нещодавно повідомляв Фокус, діяльність партії "Слуга народу" українці здебільшого оцінюють негативно. Згідно з результатами опитування КМІС, 52% опитаних вважають, що вона перешкоджає розвитку держави, а лише чверть респондентів мають протилежну думку.

Фокус також писав, що Зеленського, Порошенка і Ющенка зобразили героями Mortal Kombat. Відео зібрало мільйони переглядів.