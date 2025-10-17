Просили бригадного адвоката: задержанные в Тернополе бойцы подтвердили службу в 3-й штурмовой, — СМИ

Тернопольский горрайонный суд 16 октября рассмотрел трех из шести бойцов, задержанных по подозрениям в похищениях, пытках и ограблении людей. Коловрат Кожемякин, представившийся командиром 3-й ОШБр, подтвердил, что подозреваемые служат в бригаде.

О рассмотрении дел задержанных в Тернополе военных Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сообщает "Суспільне" из зала суда. По словам корреспондента, мужчина, который представился военнослужащим и командиром 3-й ОШБр Коловратом Кожемякиным, утвердительно ответил на вопрос, являются ли все шестеро задержанных бойцами подразделения.

При этом он не ответил, являются ли все подозреваемые действующими военнослужащими, и отметил, что эту информацию может предоставить пресс-служба бригады.

"Я не могу ничего прокомментировать, у меня нет полной информации по уголовным делам. Следователь тоже ничего не говорит. Адвокат тоже полной информации не имеет. Пообщаться нам с ними не получается", — сказал Коловрат Кожемякин.

Во время судебного заседания первый подозреваемый — А. Ж. — попросил о замене адвоката, избрание ему меры пресечения отложили. Другой задержанный — А.С. — также попросил, чтобы его дело вел бригадный адвокат. Судья дала согласие, и к заседанию присоединилась адвокат бригады Екатерина Одаренко через конференц-связь. Она просила взять подозреваемых на поруки.

Во время заседания суда на следующий день, 17 октября, всем подозреваемым были избраны меры пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Коловрат Кожемякин выразил несогласие с решением суда.

"Они бы больше пользы принесли на службе, учитывая, что за них поручались офицеры с хорошей характеристикой. Они бы действительно могли приносить пользу службе Украине, в то время появляться по вызову прокурора, следователя", — сказал он.

Военных Третьей штурмовой подозревают в похищениях людей: что известно

О том, что на Тернопольщине задержали военных, которые подозреваются в похищении, пытках и ограблении людей, полиция Тернопольской области сообщала 15 октября. По данным следствия, среди пострадавших были тяжелораненые ветераны и те, кто проходил реабилитацию.

В тот же день 3-я штурмовая сделала заявление о задержании ряда лиц в Тернопольской области, которые "якобы являются бойцами" подразделения. В пресс-службе заверили, что бригада открыта к сотрудничеству с правоохранительными органами, и отметили, что осуждают насилие против гражданских лиц.

В ТСН 16 октября рассказали новые детали скандала с военными на Тернопольщине. Журналисты со ссылкой на источники в полиции сообщили, что подозреваемые могли незаконно обогащаться под видом проведения мобилизационных мероприятий.