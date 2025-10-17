Просили бригадного адвоката: затримані в Тернополі бійці підтвердили службу в 3-й штурмовій, — ЗМІ

Тернопільський міськрайонний суд 16 жовтня розглянув трьох із шести бійців, затриманих за підозрами у викраденнях, катуваннях і пограбунку людей. Коловрат Кожемякін, що представився командиром 3-ї ОШБр, підтвердив, що підозрювані служать у бригаді.

Про розгляд справ затриманих у Тернополі військових Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України повідомляє "Суспільне" з зали суду. За словами кореспондентки, чоловік, який представився військовослужбовцем і командиром 3-ї ОШБр Коловратом Кожемякіним, ствердно відповів на питання, чи є всі шестеро затриманих бійцями підрозділу.

При цьому він не відповів, чи є всі підозрювані чинними військовослужбовцями, та зазначив, що цю інформацію може надати пресслужба бригади.

"Я не можу нічого прокоментувати, в мене немає повної інформації по кримінальних справах. Слідчий теж нічого не каже. Адвокат теж повної інформації не має. Поспілкуватися нам з ними не виходить", — сказав Коловрат Кожемякін.

Під час судового засідання перший підозрюваний — О. Ж. — попросив про заміну адвоката, обрання йому запобіжного заходу відклали. Інший затриманий — А.С. — також попросив, щоб його справу вів бригадний адвокат. Суддя дала згоду, та до засідання долучилася адвокатка бригади Катерина Одаренко через конференц-зв'язок. Вона просила взяти підозрюваних на поруки.

Під час засідання суду наступного дня, 17 жовтня, усім підозрюваним було обрано запобіжні заходи — тримання під вартою без права внесення застави.

Коловрат Кожем’якін висловив незгоду з рішенням суду.

"Вони б більше користі принесли на службі, враховуючи, що за них поручались офіцери з хорошою характеристикою. Вони б дійсно могли приносити користь службі Україні, в той час з’являтися за викликом прокурора, слідчого", — сказав він.

Військових Третьої штурмової підозрюють у викраденнях людей: що відомо

Про те, що на Тернопільщині затримали військових, які підозрюються у викраденні, катуванні та пограбунку людей, поліція Тернопільської області повідомляла 15 жовтня. За даними слідства, серед постраждалих були важкопоранені ветерани та ті, хто проходив реабілітацію.

Того ж дня 3-тя штурмова зробила заяву щодо затримання низки осіб у Тернопільській області, які "начебто є бійцями" підрозділу. В пресслужбі запевнили, що бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами, та наголосили, що засуджують насильство проти цивільних осіб.

В ТСН 16 жовтня розповіли нові деталі скандалу з військовими на Тернопільщині. Журналісти з посиланням на джерела в поліції повідомили, що підозрювані могли незаконно збагачуватися під виглядом проведення мобілізаційних заходів.