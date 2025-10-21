Избиение мужчины возле ТЦК в Киеве: пострадавший оказался военнообязанным, его доставили в центр, — прокурор

Потерпевший по делу об избиении возле Голосеевского ТЦК в Киеве оказался военнообязанным. Его правоохранители задержали и доставили в ТЦК.

Полицейские прибыли на место, где находился мужчина, остановили его и задержали. Подробности дела рассказал прокурор по делу Алексей Гродский 20 октября во время заседания в Печерском районном суде Киева, передает издание "Радио Свобода".

"Они (полицейские — ред.) прибыли, где он находился, они же задерживали его на улице. Он находился действительно по тому адресу, они его остановили, увидев, что он военнообязанный", — отметил Гродский.

По его словам, полицейские двигались по маршруту и тогда обнаружили военнообязанного гражданина.

"Они просто двигаясь по маршруту, я так понимаю, обнаружили данное лицо, потерпевшего", — пояснил прокурор.

Корреспондентка уточнила у Гродского также, забрали ли правоохранители мужчину в ТЦК. На это он ответил утвердительно.

"Да, они осуществили доставку его в центр", — отметил прокурор.

20 октября Печерский суд также избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу об избиении мужчины возле столичного ТЦК. Как сообщало "Радио Свобода", им избрали меру в виде круглосуточного домашнего ареста до 18 декабря.

О соответствующей мере пресечения для задержанных ходатайствовал прокурор и сторона защиты. Гродский в комментарии изданию пояснил, что принял в связи с тем, что подозреваемые сами появились на следствии и давали суду показания, способствуя развитию рассмотрения дела. Также он отметил, что подозреваемые признают вину и "раскаиваются" в содеянном.

Сейчас по делу продолжается досудебное расследование.

Избиение мужчины возле ТЦК в Киеве: что известно

20 октября в пресс-службе Офиса Генерального прокурора сообщили, что Киевская городская прокуратура ведет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении двух сотрудников полиции. Подозреваемые на микроавтобусе доставили военнообязанного мужчину в корпус РТЦК и СП, нанеся удары руками и ногами.

Как выяснили следователи по делу, потерпевший не сопротивлялся и лежал на пороге микроавтобуса. В общем правоохранители совершили от 10 до 15 ударов по нему.

Действия подозреваемых полицейских квалифицированы по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины

Напомним, 19 октября заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Дмитрий "Слип" Кухарчук раскритиковал ТЦК за увеличение количества мобилизованных бездомных.

Также в Тернопольском областном территориальном центре комплектования на социальной поддержке 17 октября рассказывали, что на Тернопольщине украли военнообязанного из автомобиля ТЦК.