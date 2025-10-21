Побиття чоловіка біля ТЦК у Києві: потерпілий виявився військовозобов'язаним, його доставили до центру, — прокурор

Потерпілий у справі про побиття біля Голосіївського ТЦК у Києві виявився військовозобов'язаним. Його правоохоронці затримали та доставили до ТЦК.

Поліціянти прибули на місце, де перебував чоловік, зупинили його та затримали. Подробиці справи розповів прокурор у справі Олексій Гродський 20 жовтня під час засідання у Печерському районному суді Києва, передає видання "Радіо Свобода".

"Вони (поліціянти — ред.) прибули, де він перебував, вони ж затримували його на вулиці. Він перебував дійсно за тою адресою, вони його зупинили, побачивши, що він військовозобов'язаний", — зазначив Гродський.

За його словами, поліціянти рухалися за маршрутом й тоді виявили військовозобов'язаного громадянина.

"Вони просто рухаючись по маршруту, я так розумію, виявили дану особу, потерпілого", — пояснив прокурор.

Кореспондентка уточнила у Гродського також, чи забрали правоохоронці чоловік до ТЦК. На це він відповів ствердно.

"Так, вони здійснили доставку його до центру", — зазначив прокурор.

20 жовтня Печерський суд також обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі про побиття чоловіка біля столичного ТЦК. Як повідомляло "Радіо Свобода", їм обрали захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 18 грудня.

Про відповідний запобіжний захід для затриманих клопотав прокурор та сторона захисту. Гродський у коментарі виданню пояснив, що прийняв у зв'язку з тим, що підозрювані самі з'явилися на слідстві та надавали суду свідчення, сприяючи розвитку розгляду справи. Також він зазначив, що підозрювані визнають провину та "каються" у скоєному.

Наразі у справі триває досудове розслідування.

Побиття чоловіка біля ТЦК у Києві: що відомо

20 жовтня у пресслужбі Офісу Генерального прокурора повідомили, що Київська міська прокуратура веде процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо двох працівників поліції. Підозрювані на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до корпусу РТЦК та СП, завдавши ударів руками та ногами.

Як з'ясували слідчі у справі, потерпілий не пручався і лежав на порозі мікроавтобуса. Загалом правоохоронці здійснили від 10 до 15 ударів по ньому.

Дії підозрюваних поліцейських кваліфіковані за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України

Нагадаємо, 19 жовтня заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Дмитро "Сліп" Кухарчук розкритикував ТЦК за збільшення кількості мобілізованих безхатьків.

Також в Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування на соціальної підтримки 17 жовтня розповідали, що на Тернопільщині вкрали військовозобов'язаного з автомобіля ТЦК.