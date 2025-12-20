Убийство 21-летнего украинца в Вене: посол Украины в Болгарии прокомментировала задержание сына по делу

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук прокомментировала задержание своего сына по делу об убийстве 21-летнего сына заместителя мэра Харькова в Австрии, призвав людей не политизировать это.

Илащук подтвердила задержание и предостерегла от предположений или "эмоциональных комментариев" по этому поводу. Об этом госпожа посол заявила в комментарии для агентства Укринформ 19 декабря.

"В связи с распространением информации о членах моей семьи и во избежание дальнейших спекуляций хочу отметить: оценка ситуации, связанной с задержанием моего сына, должна основываться исключительно на официальных данных и решениях суда, а не на предположениях или эмоциональных комментариях", — призвала Илащук.

Она подчеркнула, что ее сын — совершеннолетний гражданин Украины, имеющий полную гражданскую дееспособность. По словам дипломата, он сейчас проходит все процессуальные действия, которые предусматривает закон, в рамках законов Украины и ЕС, поэтому чиновница призвала не прибегать к "политическим интерпретациям" ситуации вокруг сына.

Кроме того, Илащук обратилась с призывом не распространять ложные данные и уважать право ее семьи на частную жизнь.

Убийство 21-летнего украинца в Вене: что известно

26 ноября в Вене нашли тело 21-летнего украинца на заднем сиденье полностью сгоревшего Mercedes. После этого в медиа высказали версию, что убитым был сын заместителя Харьковского городского головы Сергея Кузьмина.

2 декабря СМИ предположили, что мотивом убийства могло быть желание отобрать криптовалютные средства, принадлежавшие жертве. Правоохранители Вены в начале декабря сообщили о задержании 19-летнего и 45-летнего украинцев, подозреваемых в убийстве.

19 декабря общественный и политический деятель, блогер Сергей Стерненко сообщил, что посол Украины в Болгарии Олесю Илащук, вероятно, отстранили от исполнения обязанностей из-за следствия по делу об убийстве украинца в Вене.

