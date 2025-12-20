Вбивство 21-річного українця у Відні: посолка України в Болгарії прокоментувала затримання сина у справі

Посолка України в Болгарії Олеся Ілащук прокоментувала затримання свого сина у справі про вбивство 21-річного сина заступника мера Харкова в Австрії, закликавши людей не політизувати цього.

Ілащук підтвердила затримання та застерегла від припущень чи "емоційних коментарів" щодо цього. Про це пані посол заявила у коментарі для агентства Укрінформ 19 грудня.

"У зв’язку з поширенням інформації щодо членів моєї родини та з метою уникнення подальших спекуляцій хочу зазначити: оцінка ситуації, пов’язаної із затриманням мого сина, має ґрунтуватися виключно на офіційних даних і рішеннях суду, а не на припущеннях чи емоційних коментарях", — закликала Ілащук.

Вона наголосила, що її син — повнолітній громадянин України, що має повну цивільну дієздатність. За словами дипломатки, він наразі проходить всі процесуальні дії, які передбачає закон, у межах законів України та ЄС, тож посадовиця закликала не вдаватися до "політичних інтерпретацій" ситуації довкола сина.

Окрім того, Ілащук звернулася із закликом не поширювати неправдиві дані та поважати право її сім'ї на приватне життя.

Вбивство 21-річного українця у Відні: що відомо

26 листопада у Відні знайшли тіло 21-річного українця на задньому сидінні повністю згорілого Mercedes. Після цього у медіа висловили версію, що вбитим був син заступника Харківського міського голови Сергія Кузьміна.

2 грудня ЗМІ припустили, що мотивом вбивства могло бути бажання відібрати криптовалютні кошти, що належали жертві. Правоохоронці Відня на початку грудня повідомили про затримання 19-річного та 45-річного українців, підозрюваних у вбивстві.

19 грудня громадський та політичний діяч, блогер Сергій Стерненко повідомив, що посолку України у Болгарії Олесю Ілащук, ймовірно, відсторонили від виконання обов'язків через слідство у справі про вбивство українця у Відні.

Нагадаємо, раніше Олесю Ілащук звинуватили у виступі в "халаті": згодом з'ясувалося, що це дизайнерська сукня.