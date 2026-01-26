На фоне блэкаутов и без тепла: киевляне продолжают устраивать вечеринки на морозе, — соцсети (видео)

Жители столицы на фоне отключений света и отсутствия тепла в домах продолжают устраивать вечеринки на улице в морозную зимнюю погоду.

Киевляне пытаются согреться во дворах напитками, сладостями, слушают музыку и устраивают танцы. Видеоролики с вечеринками в столице распространили местные Telegram-каналы.

В Киеве, где, по данным мэра, по состоянию на вечер 25 января более 1300 домов остаются без теплоснабжения после российских ударов, а также продолжаются жесткие отключения света, горожане вечером снова вышли на улицу. Люди массово собираются на гуляниях, чтобы согреться и получить положительные эмоции.

В столичных каналах пишут, что жителей в частности объединила зимняя вечеринка, которую устроили, чтобы согреться, на территории ЖК "Світло Парк".

Відео дня

Подобные вечеринки в столице на фоне сложной ситуации с теплом и светом происходят уже на протяжении нескольких дней. Так, 24 января медиа "Киев24" показало, как жители столицы организовали импровизированную "вечеринку несокрушимости", во время которой разожгли костер, грелись кофе, глинтвейном и слушали музыку.

Стоит заметить, что гуляния киевлян на фоне блэкаутов и отсутствия тепла уже вызвали неоднозначную реакцию в сети. Так, 25 января экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ обратил внимание на то, что появление подобных роликов с вечеринками, в частности групповые танцы на льду Киевского моря, вызвало оживленную дискуссию: кто-то считает это способом разгрузки, а некоторые осуждают, называя неуместными демонстрациями на фоне происходящих событий.

