На тлі блекаутів і без тепла: кияни продовжують влаштовувати вечірки на морозі, — соцмережі (відео)

Мешканці столиці на тлі відключень світла та відсутності тепла у домівках продовжують влаштовувати вечірки на вулиці у морозну зимову погоду.

Кияни намагаються зігрітися у дворах напоями, смаколиками, слухають музику та влаштовують танці. Відеоролики з вечірками у столиці поширили місцеві Telegram-канали.

У Києві, де, за даними мера, станом на вечір 25 січня понад 1300 будинків залишаються без теплопостачання після російських ударів, а також тривають жорсткі відключення світла, містяни увечері знову вийшли на вулицю. Люди масово гуртуються на гуляннях, аби зігрітися та отримати позитивні емоції.

У столичних каналах пишуть, що мешканців зокрема об'єднала зимова вечірка, яку влаштували, щоб зігрітися, на території ЖК "Світло Парк".

Подібні вечірки у столиці на тлі складної ситуації з теплом і світлом відбуваються вже упродовж кількох днів. Так, 24 січня медіа "Київ24" показало, як мешканці столиці організували імпровізовану "вечірку незламності", під час якої розпалили багаття, грілися кавою, глінтвейном та слухали музику.

Варто зауважити, що гуляння киян на тлі блекаутів та відсутності тепла вже викликали неоднозначну реакцію у мережі. Так, 25 січня економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ звернув увагу на те, що поява подібних роликів з вечірками, зокрема групові танці на льоду Київського моря, викликала жваву дискусію: хтось вважає це способом розвантаження, а дехто засуджує, називаючи недоречними демонстраціями на тлі подій, що відбуваються.

