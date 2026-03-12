Убийство сына заместителя мэра Харькова в Вене: возможным мотивом стала личная месть, — СМИ

В Вене трагически погиб сын заместителя городского головы Харькова Даниил Кузьмин, и одной из ключевых версий следствия называют личную месть.

Как пишет украинское издание "Страна" ссылаясь на данные источников в правоохранительных органах, к преступлению может быть причастен пасынок посла Украины в Болгарии Олеси Илащук Богдан Ринжук, который был знаком с погибшим и, по данным следствия, вероятно, имеет психические проблемы.

Сам же Ринжук не признает прямой причастности к убийству, однако оценивает собственные действия как "подвиг". Более того, следствие подчеркивает, что между подозреваемым и Кузминым существовала личная неприязнь, связанная с успехами последнего в учебе и работе, а также с более стабильной и комфортной жизнью. По информации источника, мотивом могла стать одновременно месть и попытка завладеть деньгами.

Відео дня

Издание добавляет, что мать Ринжука, которая является послом, активно вмешивается в ситуацию и пытается обеспечить защиту сына. Но несмотря на это, 12 марта Печерский районный суд Киева продлил обоим подозреваемым — Богдану Рынжуку и Александру Агоеву — содержание под стражей без права внесения залога.

Убийство сына заместителя мэра Харькова в Вене: что об этом известно

Напомним, что в прошлом году 26 ноября в Вене на заднем сиденье полностью сожженного Mercedes было обнаружено тело 21-летнего молодого человека. Впоследствии СМИ высказали предположение, что жертвой мог стать сын заместителя городского головы Харькова Сергея Кузьмина.

Как известно, следствие рассматривало как возможный мотив преступления попытку завладеть криптовалютными активами погибшего. Уже в начале декабря венская полиция сообщила об аресте двух подозреваемых — 19 и 45-летнего граждан Украины, которые после совершения преступления вернулись на территорию Украины.

В прошлом году 18 декабря Фокус писал, что Печерский районный суд Киева взял под стражу на 60 дней без права залога Александра Агоева и Богдана Рынжука — подозреваемых в убийстве сына заместителя мэра Харькова Даниила Кузьмина. В частности, следствие установило, что нападение было заранее спланировано, и жертву заманили на встречу в Вене. Зато защита подозреваемых отрицает их причастность и утверждает, что средства, изъятые во время обысков, имеют легальное происхождение.

Более того, блогер Сергей Стерненко раскрыл, что посла Украины в Болгарии Олесю Илащук, сын которой подозревается в убийстве Даниила Кузьмина, вероятно, временно отстранили от исполнения обязанностей из-за дела, связанного с ее семьей.