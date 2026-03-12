Вбивство сина заступника мера Харкова у Відні: можливим мотивом стала особиста помста, – ЗМІ

У Відні трагічно загинув син заступника міського голови Харкова Данило Кузьмін, і однією з ключових версій слідства називають особисту помсту.

Як пише українське видання "Страна" посилаючись на дані джерел у правоохоронних органах, до злочину може бути причетний пасинок посла України в Болгарії Олесі Ілащук Богдан Ринжук, який був знайомий із загиблим і, за даними слідства, ймовірно, має психічні проблеми.

Сам же Ринжук не визнає прямої причетності до вбивства, проте оцінює власні дії як "подвиг". Ба більше, слідство підкреслює, що між підозрюваним та Кузміним існувала особиста неприязнь, пов’язана з успіхами останнього в навчанні та роботі, а також із більш стабільним і комфортним життям. За інформацією джерела, мотивом могла стати одночасно помста та спроба заволодіти грошима.

Видання додає, що мати Ринжука, яка є послом, активно втручається у ситуацію та намагається забезпечити захист сина. Та попри це, 12 березня Печерський районний суд Києва продовжив обом підозрюваним — Богдану Ринжуку та Олександру Агоєву — тримання під вартою без права внесення застави.

Вбивство сина заступника мера Харкова у Відні: що про це відомо

Нагадаємо, що торік 26 листопада у Відні на задньому сидінні повністю спаленого Mercedes було виявлено тіло 21-річного молодого чоловіка. Згодом ЗМІ висловили припущення, що жертвою міг стати син заступника міського голови Харкова Сергія Кузьміна.

Як відомо, слідство розглядало як можливий мотив злочину спробу заволодіти криптовалютними активами загиблого. Уже на початку грудня віденська поліція повідомила про арешт двох підозрюваних — 19 та 45-річного громадян України, які після скоєння злочину повернулися на територію України.

Торік 18 грудня Фокус писав, що Печерський районний суд Києва взяв під варту на 60 днів без права застави Олександра Агоєва та Богдана Ринжука — підозрюваних у вбивстві сина заступника мера Харкова Даниїла Кузьміна. Зокрема, слідство встановило, що напад був заздалегідь спланований, і жертву заманили на зустріч у Відні. Натомість захист підозрюваних заперечує їхню причетність та стверджує, що кошти, вилучені під час обшуків, мають легальне походження.

Ба більше, блогер Сергій Стерненко розкрив, що посла України в Болгарії Олесю Ілащук, син якої підозрюється у вбивстві Данила Кузьміна, ймовірно, тимчасово відсторонили від виконання обов’язків через справу, пов’язану з її родиною.