"Закон одинаков для всех": юристы клиентки Monobank готовят иск против Олега Гороховского

Адвокатское объединение Addati Group заявило о начале правовой защиты 19-летней Карины Кольб после публичного распространения ее персональных данных в соцсетях. Юристы готовят досудебные требования к соучредителю Monobank Олегу Гороховскому и "Универсал Банку" с требованием извинений, компенсации морального вреда и разблокирования банковского счета клиентки.

Как отмечается в сообщении адвокатского объединения на странице в Facebook, юристы Addati Group взялись за дело в связи с вероятным нарушением права их клиентки на частную жизнь, защиту персональной информации, а также уважение чести и достоинства.

В заявлении подчеркивается, что ситуация выходит за пределы индивидуального конфликта и касается общего принципа защиты персональных данных граждан и недопущения публичного преследования на основании непроверенной информации.

По утверждению адвокатов, в последние дни Карина Кольб стала объектом массированной волны критики и обвинений в социальных сетях. Как отмечают представители защиты, причиной этого стало распространение ее персональных данных публичным представителем одного из крупнейших банковских учреждений Украины. В результате, по словам юристов, негативная реакция задела не только саму девушку, но и членов ее семьи, в частности отца, который сейчас проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Адвокаты отмечают, что законодательство Украины и международные правовые нормы гарантируют гражданам право на конфиденциальность банковской информации, неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. В то же время, по их мнению, в этом случае эти гарантии были нарушены из-за публичного распространения личных сведений.

Публикация адвокатского объединения Addati Group на странице в Facebook Фото: Скриншот

"Сильное психологическое давление и волна агрессии в социальных сетях вызвали серьезное ухудшение состояния здоровья нашей клиентки. Она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Врачами зафиксировано острую реакцию на длительный стресс, бессонницу, в связи с чем назначено поддерживающее медикаментозное лечение. По состоянию на сейчас она находится дома и временно не посещает работу", — говорится в сообщении.

Также в своей публикации, юристы обращают внимание, что даже в случаях, когда правоохранительные органы информируют о лицах, которые только подозреваются в совершении преступлений, их персональные данные и изображения обычно не разглашаются до решения суда. По словам представителей защиты, такая практика призвана предотвратить нарушение прав человека и преждевременное общественное осуждение.

"Зато соучредитель и публичный представитель одного из крупнейших банковских учреждений в Украине позволил себе распространить персональную информацию, которая вызвала массовую травлю нашей клиентки и грубое вмешательство в ее частную жизнь. Мы обратили внимание на публичное заявление, в котором частично признается ошибочность предыдущих действий. В то же время по состоянию на данный момент не прозвучало персональных извинений перед пострадавшей стороной — госпожой Кариной Кольб", — отметили в Addati Group.

Представители защиты сообщили, что уже проанализировали медиапространство и собрали необходимые материалы для дальнейших юридических действий. В течение ближайших трех дней адвокаты планируют направить досудебные требования к "Универсал Банку", его соучредителю Олегу Гороховскому и другим ответственным лицам.

Среди условий возможного урегулирования юристы называют публичные извинения Гороховского на его страницах в соцсетях с опровержением распространенной информации, выплату компенсации за моральный ущерб, а также разблокирование банковского счета клиентки.

Кроме этого, адвокаты намерены направить банку официальный запрос относительно информации, которая появлялась в медиа о возможном внутреннем чате сотрудников, где могли распространяться или обсуждаться фото и видео клиентов, полученные во время процедуры идентификации.

В случае отказа от досудебного урегулирования адвокаты заявляют о готовности обратиться в суд и другие предусмотренные законом институты. В то же время они отметили, что Карина Кольб не стремится к публичности и просит медиа и пользователей соцсетей воздержаться от распространения ее личных фото, а также изображений ее отца-военнослужащего из соображений безопасности.

"Права человека не могут быть принесены в жертву предположениям, публичному давлению или информационным волнам в социальных сетях. Закон одинаков для всех — независимо от должности, влияния или количества подписчиков. Председателя мы на всякий случай помыли", — пишут в адвокатском объединении.

Скандал с Monobank из-за флага — что известно

Напомним, что клиентка Monobank обратилась с жалобой на блокировку своего счета, проходя при этом видеоверификацию на фоне российского флага. Соучредитель банка Олег Гороховский опубликовал в Threads шуточный пост об этой ситуации, который вызвал широкую дискуссию в сети.

Впоследствии девушка отреагировала на обвинения и обнародовала публикацию в которой объяснила, что на самом деле позади нее был флаг Словении, а сама она не поддерживает Россию и имеет родственников, которые воюют за Украину. При этом большинство пользователей Threads продолжали искать различия во флагах и выражать сомнения относительно версии девушки.

Также Фокус писал, что в Национальном банке Украины ожидают объяснений от Monobank и его соучредителя Олега Гороховского из-за распространения фотографии клиентки с якобы российским флагом на фоне. В частности, в ведомстве отмечают соблюдение банковской тайны.

Сам же Олег Гороховский после волны хейта и обвинений заявил, что сделал выводы и теперь в случае возникновения подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам.