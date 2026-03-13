"Закон однаковий для всіх": юристи клієнтки Monobank готують позов проти Олега Гороховського

Адвокатське об’єднання Addati Group заявило про початок правового захисту 19-річної Карини Кольб після публічного поширення її персональних даних у соцмережах. Юристи готують досудові вимоги до співзасновника Monobank Олег Гороховський та "Універсал Банк" із вимогою вибачень, компенсації моральної шкоди та розблокування банківського рахунку клієнтки.

Як зазначається у повідомленні адвокатського об’єднання на сторінці у Facebook, юристи Addati Group взялися за справу у зв’язку з імовірним порушенням права їхньої клієнтки на приватне життя, захист персональної інформації, а також повагу до честі та гідності.

У заяві підкреслюється, що ситуація виходить за межі індивідуального конфлікту та стосується загального принципу захисту персональних даних громадян і недопущення публічного переслідування на підставі неперевіреної інформації.

За твердженням адвокатів, упродовж останніх днів Карина Кольб стала об’єктом масованої хвилі критики та звинувачень у соціальних мережах. Як зазначають представники захисту, причиною цього стало поширення її персональних даних публічним представником однієї з найбільших банківських установ України. Унаслідок цього, за словами юристів, негативна реакція зачепила не лише саму дівчину, а й членів її родини, зокрема батька, який нині проходить службу у Збройних силах України.

Адвокати наголошують, що законодавство України та міжнародні правові норми гарантують громадянам право на конфіденційність банківської інформації, недоторканність приватного життя та захист персональних даних. Водночас, на їхню думку, у цьому випадку ці гарантії були порушені через публічне поширення особистих відомостей.

Публікація адвокатського об"єднання Addati Group на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

"Сильний психологічний тиск та хвиля агресії в соціальних мережах спричинили серйозне погіршення стану здоров’я нашої клієнтки. Вона була змушена звернутися по медичну допомогу. Лікарями зафіксовано гостру реакцію на тривалий стрес, безсоння, у зв’язку з чим призначено підтримуюче медикаментозне лікування. Станом на зараз вона перебуває вдома та тимчасово не відвідує роботу", — йдетсья в дописі.

Також у своїй публіації, юристи звертають увагу, що навіть у випадках, коли правоохоронні органи інформують про осіб, які лише підозрюються у вчиненні злочинів, їхні персональні дані та зображення зазвичай не розголошуються до рішення суду. За словами представників захисту, така практика покликана запобігти порушенню прав людини та передчасному суспільному осуду.

"Натомість співзасновник та публічний представник однієї з найбільших банківських установ в Україні дозволив собі поширити персональну інформацію, яка спричинила масове цькування нашої клієнтки та грубе втручання у її приватне життя. Ми звернули увагу на публічну заяву, в якій частково визнається помилковість попередніх дій. Водночас станом на цей момент не пролунало персональних вибачень перед постраждалою стороною — пані Кариною Кольб", — зауважили у Addati Group.

Представники захисту повідомили, що вже проаналізували медіапростір і зібрали необхідні матеріали для подальших юридичних дій. Упродовж найближчих трьох днів адвокати планують направити досудові вимоги до "Універсал Банк", його співзасновника Олег Гороховський та інших відповідальних осіб.

Серед умов можливого врегулювання юристи називають публічні вибачення Гороховського на його сторінках у соцмережах із спростуванням поширеної інформації, виплату компенсації за моральну шкоду, а також розблокування банківського рахунку клієнтки.

Окрім цього, адвокати мають намір надіслати банку офіційний запит щодо інформації, яка з’являлася у медіа про можливий внутрішній чат співробітників, де могли поширюватися або обговорюватися фото та відео клієнтів, отримані під час процедури ідентифікації.

У разі відмови від досудового врегулювання адвокати заявляють про готовність звернутися до суду та інших передбачених законом інституцій. Водночас вони зазначили, що Карина Кольб не прагне публічності й просить медіа та користувачів соцмереж утриматися від поширення її особистих фото, а також зображень її батька-військовослужбовця з міркувань безпеки.

"Права людини не можуть бути принесені в жертву припущенням, публічному тиску чи інформаційним хвилям у соціальних мережах. Закон однаковий для всіх — незалежно від посади, впливу чи кількості підписників.Голови ми про всяк випадок помили", — пишуть у адвокатському об’єднанні.

Скандал з Monobank через прапор — що відомо

Нагадаємо, що клієнтка Monobank звернулася зі скаргою на блокування свого рахунку, проходячи при цьому відеоверифікацію на фоні російського прапора. Співзасновник банку Олег Гороховський опублікував у Threads жартівливий пост про цю ситуацію, який викликав широку дискусію в мережі.

Згодом дівчина відерагувала на звинувачення та оприлюднила публікацію в якій пояснила, що насправді позаду неї був прапор Словенії, а сама вона не підтримує Росію та має родичів, які воюють за Україну. При цьому більшість користувачів Threads продовжували шукати відмінності у прапорах та висловлювати сумніви щодо версії дівчини.

Також Фокус писав, що у Національному банку України очікують пояснень від Monobank та його співзасновника Олега Гороховського через поширення фотографії клієнтки з нібито російським прапором на фоні. Зокрема, у відомстві наголошують на дотриманні банківської таємниці.

Сам же Олег Гороховський після хвилі хейту та звинувачень заявив, що зробив висновки і тепер у разі виникнення подібних ситуацій інформація передаватиметься виключно правоохоронним органам.