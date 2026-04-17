Случай, когда украинские бойцы захватили позиции врага, используя исключительно беспилотные платформы, стал первым не только за время российско-украинской войны, но и уникальным случаем в мировой истории.

Кремлевский глава Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, надеясь завершить ее за неделю, однако российская агрессия случайно создала украинскую высокотехнологичную оборону. Об этом пишет издание The New York Post.

13 апреля президент Владимир Зеленский сообщил о захвате российских позиций с применением украинскими бойцами только беспилотных систем. При этом он отметил, что случай произошел впервые за время российско-украинской войны.

"На самом деле это был первый случай в истории, когда полностью роботизированные системы и дистанционно управляемые средства захватили позиции врага без помощи пехоты", — обратило внимание издание.

Аналитики отметили, что украинские военные придумали совершенно новый способ ведения войны, который наносит значительные проблемы России. Российские военные несут большие человеческие потери и потери в материальных ресурсах, чтобы продвинуться на несколько метров, а украинские роботизированные системы становятся все более совершенными.

Президент Зеленский утверждает, что автономные системы приняли участие в более 22 тысячах боевых задач на передовой, что позволило избежать человеческих потерь. ВС РФ вместо этого потерпели отступление на многих участках фронта, пишет издание.

Как Путин отвечает на украинские инновации?

Владимир Путин переоценил возможности РФ и "взял на себя больше, чем может потянуть", говорится в публикации. Кремль продолжает отправлять осужденных, призывников и наемников на фронт, "заманивая" граждан стран третьего мира в РФ, чтобы и их привлечь к войне против Украины.

"Украина все еще нуждается в значительной поддержке со стороны остального цивилизованного мира, но эта гораздо меньшая по размеру страна самостоятельно противостоит бывшей супердержаве", — пишет NYP.

Напомним, ранее издание The Financial Times сообщило, что РФ подтягивает резервы и готовит новое масштабное наступление.

16 апреля Институт изучения войны рассказал, что ВС РФ хотят захватить четыре города-крепости в Донецкой области.