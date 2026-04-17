Випадок, коли українські бійці захопили позиції ворога, використовуючи виключно безпілотні платформи, став першим не лише за час російсько-української війни, а й унікальним випадком у світовій історії.

Кремлівський глава Володимир Путін розпочав повномасштабну війну проти України, сподіваючись завершити її за тиждень, проте російська агресія випадково створила українську високотехнологічну оборону. Про це пише видання The New York Post.

13 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про захоплення російських позицій із застосуванням українськими бійцями тільки безпілотних систем. При цьому він наголосив на тому, що випадок стався вперше за час російсько-української війни.

"Насправді це був перший випадок в історії, коли повністю роботизовані системи та дистанційно керовані засоби захопили позиції ворога без допомоги піхоти", — звернуло увагу видання.

Аналітики зауважили, що українські військові вигадали абсолютно новий спосіб ведення війни, який завдає значних проблем Росії. Російські військові несуть великі людські втрати та втрати у матеріальних ресурсах, щоб просунутися на кілька метрів, а українські роботизовані системи стають все досконалішими.

Президент Зеленський стверджує, що автономні системи взяли участь у понад 22 тисячах бойових завдань на передовій, що дозволило уникнути людських втрат. ЗС РФ натомість зазнали відступу на багатьох ділянках фронту, пише видання.

Як Путін відповідає на українські інновації?

Володимир Путін переоцінив можливості РФ і "взяв на себе більше, ніж може потягнути", йдеться у публікації. Кремль продовжує відправляти засуджених, призовників та найманців на фронт, "заманюючи" громадян країн третього світу до РФ, щоб і їх залучити до війни проти України.

"Україна все ще потребує значної підтримки з боку решти цивілізованого світу, але ця набагато менша за розміром країна самотужки протистоїть колишній супердержаві", — пише NYP.

